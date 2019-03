Giovani streghe: il cast del film riunito per il 23° anniversario

[Per guardare un trailer del film clicca sull'immagine in alto]

Nel 2016 è stato annunciato un sequel/reboot di Giovani streghe aka The Craft, notizia che ha ricevuto una reazione estremamente negativa dei fan di questo horror sovrannaturale diretto da Andrew Fleming e interpretato da Robin Tunney (Sarah), Fairuza Balk (Nancy), Neve Campbell (Bonnie) e Rachel True (Rochelle).

La trama del film è incentrata su un gruppo di quattro ragazze adolescenti emarginate di un liceo di Los Angeles che si dedicano alla stregoneria, ma nel momento in cui decideranno di fare sul serio subiranno le conseguenze delle loro azioni secondo la "Regola del Tre" della Wicca, in cui si afferma che le proprie azioni, sia positive che negative, ritornano triplicate (cioè amplificate).

Il film che ha incassato 56 milioni di dollari nel mondo, da un budget di 15 milioni, ha anticipato di qualche anno la serie tv Streghe e nel corso delgi anni si è conquistato un seguito di culto avverso, come accennato, a qualsiasi rivisitazione del franchise.

Recentemente in occasione della convention americana Monster Mania che si è tenuta a Cherry Hill, nel New Jersey, c'è stata la reunion di tutte e quattro le protagonista di Giovani streghe per la prima volta insieme.

Rachel True, Robin Tunney, Fairuza Balk e Neve Campbell hanno trascorso il weekend della convention firmando autografi e scattando foto con i fan e su Twitter sono state condivise alcune di queste immagini che trovate a seguire.

