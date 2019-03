David di Donatello 2019, questa sera la diretta dei premi: 3° David speciale a Uma Thurman

Di Federico Boni mercoledì 27 marzo 2019

E' notte di Oscar per il cinema italiano. E' la grande notte dei David di Donatello.

David 2019, Valeria Golino e Alice Rohrwacher riscrivono la Storia - tutti dietro Dogman Mai due donne candidate per la miglior regia. Matteo Garrone domina le nomination ai David 2019, con Mario Martone esageratamente premiato. L'annuncio a sorpresa a poche ore dalla diretta. Dopo Dario Argento e Francesca Lo Schiavo, anche Uma Thurman riceverà il David Speciale, questa sera nel corso della cerimonia di premiazione della 64ª edizione dei Premi David di Donatello, in diretta su Rai 1 con Carlo Conti conduttore. Noi di Cineblog seguiremo l'evento in live-blogging, con immancabile commento a traino una volta conclusa la serata. A partire dalle ore 20, in diretta su Rai Movie, andrà in onda il red carpet con Livio Beshir. Dalle ore 21 anche Rai Radio2, radio ufficiale dei David di Donatello, trasmetterà in diretta nel programma “Gli Sbandati di Radio2”, in contemporanea con Rai 1, la 64ª edizione del Premio.

A Tim Burton, da domani in sala con Dumbo e ieri nella Capitale con tanto di conferenza stampa, andrà il David alla Carriera – David for Cinematic Excellence 2019: il riconoscimento sarà consegnato da Roberto Benigni. Il regista e sceneggiatore Dario Argento, maestro indiscusso nell’arte della paura e del thriller, riceverà un David Speciale, così come Francesca Lo Schiavo, premio Oscar® ed eccellenza del cinema italiano nel mondo, e Uma Thurman, musa tarantiniana. Alfonso Cuarón, già 3 volte premio Oscar con Roma, ritirerà il David al Miglior film straniero per la pellicola Netflix, Leone d'Oro all'ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Nel corso della cerimonia, tanti protagonisti del cinema italiano e internazionale consegneranno i venticinque David di Donatello e i David Speciali: da Stefania Sandrelli a Stefano Accorsi, da Raoul Bova a Isabella Ferrari, da Serena Rossi a Enrico Brignano. Sono ventitré i film di lungometraggio candidati ai Premi David di Donatello 2019. Tra questi, hanno ricevuto il maggior numero di candidature Dogman di Matteo Garrone (16), Capri-Revolution di Mario Martone (13), Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino (13), Loro di Paolo Sorrentino (12), Sulla mia pelle di Alessio Cremonini (10), Lazzaro felice di Alice Rohrwacher (9).



Nel corso della serata, saranno consegnati anche altri premi già annunciati, ovvero il David dello Spettatore andato al film A casa tutti bene di Gabriele Muccino; il David per il Miglior cortometraggio, andato a Frontiera di Alessandro Di Gregorio, e il David Giovani.

Alle ore 21:00, come detto, live-blogging su Cineblog.it.

CURIOSITA' STORICHE David 2019

Vittorio Gassman e Alberto Sordi sono gli attori che per il maggior numero di volte, sette per la precisione, hanno ricevuto il Premio David di Donatello nella categoria Miglior attore protagonista; lo stesso riconoscimento è stato assegnato cinque volte a Marcello Mastroianni, quattro a Toni Servillo, Nino Manfredi e Giancarlo Giannini, tre a Elio Germano e Ugo Tognazzi. Due premi a Carlo Verdone, Roberto Benigni, Sergio Castellitto, Stefano Accorsi, Valerio Mastandrea, Adriano Celentano, Francesco Nuti, Gian Maria Volonté. Sophia Loren è la primatista nella categoria Miglior attrice protagonista, con sei statuette; seguono Monica Vitti e Margherita Buy, cinque volte insignite del riconoscimento. Quattro Premi David sono andati a Mariangela Melato e Valeria Bruni Tedeschi, tre a Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, due ad Anna Magnani, Claudia Cardinale, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Florinda Bolkan e Asia Argento. Tra i registi è Francesco Rosi ad aver ottenuto il maggior numero di statuette per la Miglior regia: a lui, infatti, sono andati ben sei David. Quattro poi a Mario Monicelli e Giuseppe Tornatore, tre a Ettore Scola, Ermanno Olmi, Federico Fellini. Due David a Paolo Sorrentino, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli, Matteo Garrone, Marco Bellocchio, Gillo Pontecorvo, Pietro Germi e ai fratelli Taviani. Tra gli sceneggiatori cinque riconoscimenti sono andati a Sandro Petraglia, quattro a Stefano Rulli e Ugo Chiti, tre a Furio Scarpelli, Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi, due a Francesco Bruni, Paolo Virzì, Giancarlo de Cataldo, Massimo Gaudioso, Maurizio Braucci, Daniele Lucchetti, Francesco Piccolo, Francesca Archibugi, Carlo Verdone.



Ennio Morricone ha ricevuto nove David come Miglior musicista, lo scenografo e costumista Danilo Donati si è aggiudicato otto premi, mentre quattro premi sono stati assegnati a Dante Ferretti come Miglior scenografo. Luca Bigazzi ha ricevuto sette David come Miglior autore della fotografia, Tonino Delli Colli quattro.Cinque statuette sono state assegnate a Ruggero Mastroianni come Miglior montatore. La ragazza del lago di Andrea Molaioli ha ottenuto dieci David di Donatello, nove per La grande bellezza di Paolo Sorrentino, Anime nere di Francesco Munzi, La vita è bella di Roberto Benigni, L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, Pane e tulipani di Silvio Soldini e Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi. Otto riconoscimenti per Romanzo Criminale di Michele Placido e Vincere di Marco Bellocchio. Sette premi sono andati a Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, Il capitale umano di Paolo Virzì, Noi credevamo di Mario Martone, Il divo di Paolo Sorrentino, Gomorra di Matteo Garrone e Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli.









I NUMERI DELLA 64ª EDIZIONE David 2019

FILM ISCRITTI

138 film italiani di lungometraggio di finzione usciti nel 2018

134 film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello 2019

13 registe donne per 13 film

7 registe esordienti donne

116 documentari

326 cortometraggi

FILM DI LUNGOMETRAGGIO NOMINATI IN CINQUINA

23 film italiani in nomination:



16 Dogman

13 Capri-Revolution

13 Chiamami col tuo nome

12 Loro

10 Sulla mia pelle

9 Lazzaro felice

8 Euforia

4 La terra dell'abbastanza

3 A casa tutti bene

3 Fabrizio De Andrè - Principe libero

3 Il vizio della speranza

2 Moschettieri del re - La penultima missione

1 Ella & John – The Leisure Seeker

1 Hotel Gagarin

1 Il ragazzo invisibile - Seconda generazione

1 Il testimone invisibile

1 La befana vien di notte

1 La profezia dell'armadillo

1 Ride

1 Sono tornato

1 Troppa grazia

1 Un giorno all'improvviso

1 Michelangelo - Infinito