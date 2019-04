Ghostbusters 3: il regista Jason Reitman conferma il cast principale

Di Pietro Ferraro martedì 2 aprile 2019

Jason Reitman ha utilizzato Twitter per confermare il cast principale di "Ghostbusters 3".

Il regista di Ghostbusters 3, Jason Reitman, ha confermato via Twitter che McKenna Grace, Finn Wolfhard, e Carrie Coon saranno i protagonisti dell'atteso sequel. Questo tweet purtroppo non riporta i nomi che i fan si aspettavano, ma Reitman è ben consapevole che per rimediare al deludente reboot al femminile di Paul Feig il coinvolgimento di Bill Murray, Ernie Hudson e Dan Aykroyd è qualcosa che i fan si aspettano di vedere.

Si ritiene che Carrie Coon interpreterà una madre single dei personaggi di McKenna Grace e Finn Wolfhard. Le precedenti informazioni sul casting hanno rivelato che "Ghostbusters 3" sarà guidato da un gruppo di quattro giovani adolescenti e che, secondo quanto riferito, Grace sarà la leader del gruppo. Jason Reitman ha twittato una foto dei tre attori con un messaggio che recita: "Incontra la famiglia". Questa probabilmente è la famiglia principale di cui si è parlato in precedenza nei rapporti di casting relativi al sequel, il che significa che abbiamo ancora due attori adolescenti da scoprire.

Sebbene si tratti di un rumor non confermato, Carrie Coon potrebbe interpretare la figlia di uno dei Ghostbusters originali, il che sarebbe una bella connessione con il materiale originale, ma al momento non c'è nulla di confermato. Per quanto riguarda i cameo del cast originale, Dan Aykroyd lo ha fortemente accennato nell'ultimo anno e praticamente ha anticipato l'annuncio di "Ghostbusters 3" di Jason Reitman.

Abbiamo visto McKenna Grace recentemente nel cast di Captain Marvel e la vedremo nel ruolo di Judy Warren nel sequel Annabelle 3. Finn Wolfhard sarà nella terza stagione di Stranger Things di Netflix al via a luglio (tutti lo ricordiamo in un episodio della seconda stagione con un costume da Acchiappafantasmi). Il giovane attore è stato definitivamente lanciato grazie al ruolo di Richie Tozier nell'horror campione d'incassi IT di Andres Muschietti. Per quanto riguarda Carrie Coon, la protagonista della serie tv The Leftovers è stata vista l'ultima volta in Avengers: Infinity War nei panni di Proxima Midnight, uno degli scagnozzi di Thanos. "Ghostbusters 3" esce nelle sale il 10 luglio 2020, quindi Reitman a tutto il tempo per fare le cose per bene e rilanciare come si deve l'iconico franchise anni '80.