Star Wars 9: J.J. Abrams rivela che la storia sui genitori dei Rey non è conclusa

Di Pietro Ferraro giovedì 18 aprile 2019

J.J. Abrams parlando di "Stars Wars: The Rise of Skywalker" annuncia ai fan che la storia sui genitori di Rey è tutt'altro che conclusa.

Star Wars: The Rise of Skywalker includerà nuovi elementi sui genitori di Rey. J.J. Abrams ha rivelato la notizia in una recente intervista con ABC News confermando almeno in parte le notizie sull'intenzione del regista di mettere mano a ciò che Rian Johnson ha fatto con "Gli Ultimi Jedi", anche se a suo tempo lo stesso Johnson aveva anticipato che dopo il suo film, ci sarebbe stato ancora qualcosa da scoprire sulle origini di Rey.

Alla domanda sui genitori di Rey in "The Rise of Skywalker", J.J. Abrams ha pesato attentamente le sue parole. Il regista ha rivelato che il film continuerà ad esplorare quel particolare mistero nonostante Rian Johnson abbia mostrato nel suo che le origini di Rey non hanno nulla di speciale.

Dirò che sapevamo, occupandoci di questo elemento, che questo film doveva essere una conclusione soddisfacente ed eravamo ben consapevoli che quella è una delle cose che è stata la fuori. Non voglio dire che cosa accadrà nell'episodio 8 (o non è accaduto), lo abbiamo onorato, ma dirò che c'è di più nella storia di quello che avete visto.

È possibile che in "Gli Ultimi Jedi", Kylo Ren abbia mentito a Rey sui suoi genitori per abbattere le ultime difese e portarla al Lato oscuro. Detto questo ci sono alcuni fan che hanno apprezzato la decisione di Rian Johnson di rendere i genitori di Rey dei "nessuno" allo scopo di ampliare la storia oltre la saga Skywalker. Ci sono però altri fan che hanno visto invece questa svolta come un modo veloce, praticamente una scorciatoia, con cui affrontare una decisione difficile che avrebbe avuto conseguenze sull'intera saga.

Il trailer di "The Rise of Skywalker" presenta una nave non identificata che assomiglia a quella dei genitori di Rey, come si vede in "Il risveglio della Forza" nella famigerata scena della visione di Forza. I fan di Star Wars hanno confrontato il filmato e c'è una notevole somiglianza tra i modelli, ma non è detto che non potrebbe trattarsi di un'altra nave del medesimo modello.

L'identità dei genitori di Rey è stata uno dei più grandi misteri da quando questa nuova trilogia è iniziata nel 2015 con "Il risveglio della Forza". A quel tempo i fan hanno esplorato ogni teoria possibile e immaginabile tra cui Rey come sorella di Kylo Ren, come nipote di Obi-Wan, come una Skywalker e altre ipotesi più o meno plausibili. Con questo film finale scopriremo finalmente che Rey è una Skywalker? In attesa di nuovi trailer e nuove teorie non resta che attendere l'uscita del film che arriverà nei cinema il 20 dicembre.

Fonte: ScreenCrush