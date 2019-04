"Spider-Man: Far From Home" chiuderà la Fase 3 Marvel e non "Avengers: Endgame"

Di Pietro Ferraro domenica 21 aprile 2019

"Spider-Man: Far From Home" concluderà ufficialmente la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel.

Sarà Spider-Man: Far From Home a chiudere ufficialmente la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel. Per lungo tempo si è creduto che l'imminente Avengers: Endgame sarebbe stato il film di chiusura e il sequel "Spider-Man: Far From Home" avrebbe invece inaugurato la Fase 4. Ora il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha cambiato i piani dopo aver precedentemente indicato che voleva che Peter Parker fosse l'unico ad introdurre la Fase 4 dell'UCM, anche se è attualmente morto dopo gli eventi di "Infinity War".

In una nuova intervista durante la promozione di "Avengers: Endgame" in quel di Shanghai, Kevin Feige ha rivelato la notizia quando gli è stato chiesto di "Spider-Man: Far From Home". Feige a proposito dell'avventura europea di Peter Parker ha detto, "È la fine della terza fase...Sei il primo a cui l'ho detto".

Questo cambio in corsa ha un senso poiché "Spider-Man: Far From Home", secondo quanto riferito, prende il via pochi minuti dopo gli eventi di "Endgame", rendendo il sequel di fatto una sorta di continuazione. E' più che probabile che Thanos sarà sconfitto dalla fine della sua battaglia con gli Eroi più potenti della Terra, ma ci saranno ancora molte spiegazioni da fornire e "Far From Home" potrebbe offrire l'occasione ideale per tirare le fila della Fase 3 mentre si concludono gli undici anni di storia dell'UCM.

La Fase 4 dell'UCM introdurrà Gli Eterni che con il film di Vedova Nera e molto probabilmente Guardiani della Galassia 3 saranno l'inizio di una nuova era. "Spider-Man: Far From Home" arriverà nei cinema italiani l'11 luglio preceduto da "Avengers: Endgame" nelle sale dal prossimo 24 aprile.

