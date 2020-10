100% Lupo: trailer italiano del film d’animazione (Al cinema dal 29 ottobre)

Il 29 ottobre Notorius Pictures porta nei cinema d’Italia 100% Lupo, il lungometraggio d’animazione di Alexs Stadermann, regista dei film animati L’ape Maia – Il film e L’ape Maia – Le olimpiadi di miele.

La trama ufficiale:

Freddy Lupin, erede della più potente famiglia di lupi mannari, è un giovane sicuro di sé, certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo 14° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione qualcosa va storto e Freddy si troverà trasformato in un feroce…barboncino.

“100% Lupo” è una co-produzione Belgio e Australia con le voci in originale della Jane Linch della serie tv Glee, Jai Courtney meglio noto come il Capitan Boomerag del film Suicide Squad, Adriane Daff (Tre uomini e una bara), Akmal Saleh (Tracey McBean), Alexs Stadermann (L’ape Maia – Il film), Cam Ralph (Billy il koala – Le avventure di Blinky Bill), Ilai Swindells (Spongo, Fuzz & Jalapeña).

Alexs Stadermann dirige “100% Lupo” da una sceneggiatura di Fin Edquist (Billy il koala – Le avventure di Blinky Bill, L’ape Maia – Il film) basata su una storia di Stadermann, Ranald Allan (The Crossing), David Breen (Kitty Is Not a Cat) e Stephanie Zehnal. I crediti di Stadermann come animatore includono diverse collaborazioni con Disney tra cui svariato sequel direct-to-video come Cenerentola – Il gioco del destino, Lilo & Stitch 2, Il re leone 3, Il libro della giungla 2, Lilli e il vagabondo II, La sirenetta II – Ritorno agli abissi.