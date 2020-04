Stasera in tv: "Banana Joe" su Rete 4

Di Pietro Ferraro domenica 12 aprile 2020

Rete 4 stasera propone "Banana Joe", commedia diretta nel 1982 da Steno (Febbre da cavallo) e interpretata da Bud Spencer senza il partner storico Terence Hill.

Cast e personaggi

Bud Spencer: Banana Joe

Marina Langner: Dorianne

Mario Scarpetta: Manuel

Enzo Garinei: ing. Moreno

Gianfranco Barra: Torsillo

Gunther Philipp: Il sarto

Carlo Reali: Il capitano della polizia

Giorgio Bracardi: Il sergente Josè Felipe Maria Martiño

Nello Pazzafini: Il camionista di Torsillo

Doppiatori italiani

Glauco Onorato: Banana Joe

Maria Pia Di Meo: Dorianne

Luciano De Ambrosis: Il camionista di Torsillo

Gianni Marzocchi: Il sarto

La trama

In quel di Amantido, sperduto villaggio situato in Sudamerica, Banana Joe (Bud Spencer) vive con il commercio delle banane. Uno speculatore malavitoso però vorrebbe sfruttare proprio quei luoghi costruendo un casinò e mettendo mano su ogni commercio che transita per il porto.

Il nostro commento

Bud Spencer, ormai lanciatissimo nella sua carriera da solista senza l’inseparabile compagno di scazzottate Terence Hill, torna a collaborare con Steno (I tartassati, Febbre da cavallo) che lo aveva già diretto in tutta la serie dedicata al poliziotto napoletano "Piedone".

La mano esperta di Steno si palesa nella solida messinscena e nello script fruibile e spassoso a cui ha collaborato un altro veterano del cinema di genere, Bruno Corbucci.

Curiosità



Il regista Steno e l'attore Bud Spencer avevano già collaborato in precedenza in quattro film della serie cinematografica anni '70 Piedone lo sbirro. "Banana Joe" è il loro quinto film insieme e l'ultima loro collaborazione su grande schermo, anche se i due in seguito hanno lavorato ancora insieme nella serie tv del 1987 "Big Man".



Il film è stato scritto da Mario Amendola (Superfantagenio), Bruno Corbucci e Bud Spencer. Corbucci ha diretto Bud Spencer sia in film da "solista" (Superfantagenio, Cane e Gatto) che in coppia con Terence Hill (Pari e dispari e Miami Supercops - I poliziotti dell'ottava strada).



Bud Spencer ha collaborato alla sceneggiatura del film con il suo vero nome (Carlo Pedersoli). Il film è il primo e unico lungometraggio in cui Spencer è stato accreditato anche come scrittore.



Una parte del film è stato girato in Sudamerica a Cartagena (Colombia) dove un certo numero di locali hanno avuto modo di lavorare nel film come comparse.



Il film è una co-produzione Italia-Germania.



Spencer lo stesso anno sarà anche protagonista, sempre in solitaria, della commedia sportiva Bomber di Michele Lupo.



La colonna sonora



Le musiche del film sono dei fratelli Guido & Maurizio De Angelis noti anche come Oliver Onions.

noti anche come .

La colonna sonora include la canzone "Banana Joe" interpretata da Olimpio e la strumentale "Movie, movie".

e la strumentale "Movie, movie".

Note: la canzone cantata da Marina Langner (Dorianne) nel night si intitola "I wanna believe"; nel night si sente in sottofondo la canzone "Brotherly love" del film "Pari e dispari"; nella scena in cui Bud torna al villaggio si sente in sottofondo il brano "I due superpiedi quasi piatti" dal film omonimo.



