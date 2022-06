Stasera in tv: “7 ore per farti innamorare” su Canale 5

Cast e personaggi

Giampaolo Morelli: Giulio Manfredi

Serena Rossi: Valeria

Massimiliano Gallo: Alfonso

Diana Del Bufalo: Giorgia

Gianni Ferreri: Giuseppe

Fabio Balsamo: Ernesto

Gigio Morra: Gaetano

Salvatore Misticone: amico di Gaetano

Andrea Di Maria: Fabrizio Dell’Orefice

Raiz: Fabiano

Antonia Truppo: Lina Ciù Ciù

Vincenzo Salemme: Enrico Dell’Orefice

Marika Costabile: La segretaria

Cinzia Mirabella: Tina

Diletta Leotta: se stessa

Peppe Iodice: Corsista

Trama

Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?

Curiosità

“7 ore per farti innamorare” ha segnato il debutto alla regia dell’attore Giampaolo Morelli che ha anche scritto la sceneggiatura con Gianluca Ansanelli (Un figlio di nome Erasmus) basata su un suo romanzo (Edizioni Piemme).

Il team che ha supportato Giampaolo Morelli dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Duccio Cimatti (Il grande passo), il montatore Federico Maria Maneschi (Diabolik), la scenografo Ettore Guerrieri (Gli uomini d’oro) e la costumista Daniela Salernitano (Ammore e malavita).

Le musiche originali di “7 ore per farti innamorare” sono del compositore Pasquale Napoletano (La siciliana ribelle, La kryptonite nella borsa, Amiche da morire, Attenti al gorilla, La dea fortuna).

L”omonimo romanzo di Morelli ha già fruito di un adattamento teatrale nel 2013 interpretato da Morelli insieme a Carolina Crescentini. Morelli ha anche co-sceneggiato Piano 17 e Song’e Napule dei Manetti Bros. e diretto i corti Sei p. in cerca d’autore e Il bastardo e l’handicappato.