Stasera in tv: “Io & Marley” su Rai 2

Cast e personaggi

Owen Wilson: John Grogan

Jennifer Aniston: Jennifer Grogan

Eric Dane: Sebastian

Kathleen Turner: Ms. Kornblut

Alan Arkin: Arnie Klein

Nathan Gamble: Patrick Grogan

Finley Jacobsen: Conor Grogan

Lucy Merriam: Colleen Grogan

Haley Hudson: Debby

Haley Bennett: Lisa

Tom Irwin: dott. Sherman

Alec Mapa: Jorge

Sandy Martin: Lori

Doppiatori italiani

Vittorio Guerrieri: John Grogan

Eleonora De Angelis: Jennifer Grogan

Franco Mannella: Sebastian

Paola Tedesco: Ms. Kornblut

Angelo Nicotra: Arnie Klein

Ruggero Valli: Patrick Grogan

Arturo Valli: Conor Grogan

Cristina Giachero: Debby

La trama

La coppia di sposini John e Jenny Grogan (Owen Wilson e Jennifer Aniston), lasciatisi alle spalle i rigidi inverni del Michigan decidono di traslocare al sud, per la precisione nella calda Florida, dove una casa ed un nuovo lavoro li stanno aspettando.

I due lavorano come giornalisti in due quotidiani concorrenti, la nuova vita scorre tranquilla tra gli impegni quotidiani e un amore che sembra consolidarsi sempre di più ogni giorno che passa, un’unione che presto richiederà una passo ulteriore e fondamentale come la scelta di avere un figlio e creare una famiglia.

Mentre Jenny sembra pronta al grande passo, come di sovente accade è l’uomo ad avere qualche perplessità al riguardo, infatti John è molto preoccupato e si confida con l’amico Sebastian (Eric Dane) che ha la soluzione perfetta, regalare a Jenny un cucciolo.

John pensa così di risolvere l’annoso problema, non rendendosi conto che quel dolcissimo cucciolo di labrador di nome Marley, crescendo si trasformerà in un devastante e peloso “Attila” che sconvolgerà la vita e devasterà la casa della coppia.

Il quotidiano dei due diventa così una continua corsa per riparare i danni causati da Marley, che distruggendo pareti a morsi, divorando il tacchino del pranzo del ringraziamento, arrivando a fagocitare persino una preziosa collana sembra invece divertirsi un mondo.

Marley col tempo contribuirà, attraverso gli alti e bassi della sempre più indaffarata coppia, al consolidamento di un rapporto nato per durare, John e Jenny inconsapevolmente matureranno e comprenderanno, specialmente il titubante John, di essere pronti ad affrontare il difficile ruolo di genitori, che mai potrebbe combinare un marmocchio che Marley non abbia già combinato?

Il nostro commento

Il regista David Frankel (Il diavolo veste Prada) ci regala un film diverso dal consueto filone “canino” utilizzando il cucciolo Marley come escamotage narrativo per raccontarci di relazione di coppia e famiglia.

Le gag e i frizzanti duetti di Owen Wilson e Jennifer Aniston servono da contrappunto ad un racconto di crescita emotiva della coppia che sullo schermo coinvolge minuto dopo minuto. Io & Marley si dimostra una comedy più intrigante di come appare a prima vista, proprio perché non pone il peloso co-protagonista al centro del film.

Lo stile brillante del regista già visto ne “Il diavolo veste Prada” rende decisamente più “adulta” tutta l’operazione (chi cerca Beethoven o Hotel Bau ha sbagliato film), in questo caso si ride riflettendo sul matrimonio, sulla vita di coppia e sulle responsabiltà annesse come il connaturato bisogno di crescita di un rapporto, ma la cosa più efficace del film è la volontà di filtrare il tutto attraverso lo humour e un adorabile cucciolone combinaguai.

Curiosità

Il film è basato su un’autobiografia del noto giornalista americano John Grogan dedicata al suo cucciolo di labrador Marley. Negli Stati Uniti il libro ha venduto tre milioni di copie.

Nel 2011 è stato realizzato un “midquel” direct-to-video intitolato Io & Marley 2 – Il terribile (Marley & Me: The Puppy Years).

Marley è stato interpretato da 22 diversi cani.

I veri genitori di Owen Wilson hanno interpretato i suoi genitori nel film. Il più grande problema di sua madre è stato ricordarsi di non chiamarlo Owen.

Jennifer Aniston non aveva letto il romanzo prima che le fosse dato il copione e inizialmente rifiutò il ruolo visto che non trovava i film con cani interessanti.

John Grogan, l’autore del libro originale, appare nel film nei panni del proprietario del Cocker Spaniel nella classe di addestramento cani.

John Grogan – giornalista: Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti fermati…un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire…straordinario?

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Theodore Shapiro esperto in commedie, sue le colonne sonore di Palle al balzo – Dodgeball, Dick e Jane – Operazione furto, Tropic Thunder, …e alla fine arriva Polly.

Shapiro ha musicato l'intera filmografia del regista David Frankel incluso l'esordio Promesse e compromessi, Il diavolo veste Prada, Un anno da leoni, Il matrimonio che vorrei e One Chance.

La colonna include anche brani di R.E.M. (“Shiny Happy People”), Bob Marley (“One Love”), The Verve (“Rather Be” e “Lucky Mam”) e una cover di “Lithium” dei Nirvana interpretata da Bruce Lash.

TRACK LISTINGS:

1. Parents Of Two

2. Off And Running

4. Walking The Plank

5. Obedience School

6. Leg Love

7. Two Year Montage

8. Moving To Boca

9. First Sleepless Night

10. When It’s Time

11. Off To Ireland

12. Dog Farm

13. Boy And Dog

14. Lost In The Rain

15. Employed

16. All Good Dogs

17. Evil With A Dog Face

18. Labor Pains

19. No Regular Dog

20. Snow

21. Jen Says Goodbye

22. It All Runs Together

23. Heading Home

24. Marley & Me

