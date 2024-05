Stasera in tv: “Lasciali Parlare” con Meryl Streep su Rai 3

Rai 3 stasera propone “Let Them All Talk”, commedia del 2020 diretta da Steven Soderbergh e interpretata da Meryl Streep, Candice Bergen, Dianne Wiest e Lucas Hedges.

Lasciali Parlare (Let Them All Talk), su Rai 3 il film diretto da Steven Soderbergh con protagonista Meryl Streep nei panni di un’autrice Premio Pulitzer invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ma ha paura di volare: decide così di fare il viaggio in nave con le sue due migliori amiche (Candice Bergen e Dianne Wiest).

Lasciali Parlare – Cast e doppiatori

Meryl Streep: Alice Hughes

Candice Bergen: Roberta

Dianne Wiest: Susan

Gemma Chan: Karen

Lucas Hedges: Tyler

Doppiatori italiani

Marina Tagliaferri: Alice Hughes

Ludovica Modugno: Roberta

Stefanella Marrama: Susan

Valentina Favazza: Karen

Alessandro Campaiola: Tyler

Lasciali Parlare – Trama e trailer

La scrittrice Alice Hughes, vincitrice del Premio Pulitzer, è stata invitata in Inghilterra per ritirare un altro prestigioso premio letterario. Ma ha paura di volare: decide così di fare il viaggio in nave, a bordo di un magnifico transatlantico, e di invitare le sue due migliori amiche del college, Roberta e Susan, oltre a farsi accompagnare dal suo amato nipote Tyler, per assisterle durante la crociera. La nuova agente di Alice, Karen, con l’obiettivo di carpire dettagli sul manoscritto attualmente in lavorazione della sua cliente, si intrufola sulla nave, approcciando Tyler per avere informazioni su come avvicinare al meglio la zia. Tyler però finisce per innamorarsi di Karen, così Alice e le sue amiche vengono lasciate a sé stesse. Roberta nutre del risentimento verso Alice, perché si è riconosciuta nelle vicende raccontate nel suo libro più celebre, rovinandole la vita; al contrario Alice nega ogni responsabilità e cerca di salvare la loro sacra amicizia di un tempo, mentre Susan si sforza di aiutarle a riconciliarsi. Mentre Alice si impegna a completare il suo tanto atteso manoscritto e mantiene la sua vita personale avvolta nel mistero, le donne intraprendono un viaggio di una settimana pieno di ricordi, risentimenti e battute.

Note di produzione

“Lasciali Parlare” – diretto da Steven Soderbergh (il film premio Oscar Traffic e il candidato all’Oscar Erin Brockovich – Forte come la verità) – è incentrato sulle conversazioni schiette e fluide dei suoi personaggi. Avendo fornito al cast ricche descrizioni dei personaggi ed accurati particolari delle loro scene, gli attori sono stati lasciati liberi di improvvisare, al fianco della sceneggiatrice Deborah Eisenberg, che ha aiutato a sviluppare i dialoghi secondo necessità. Lo stile guerrilla della regia di Soderbergh non si è fermato qui: in un’intervista, Dianne Wiest ha anche rivelato che il film è stato girato “senza attrezzatura, se non quella essenziale. Steven semplicemente teneva la telecamera su una sedia a rotelle. Niente luci, carrelli, o tutto ciò che solitamente serve per girare un film. C’erano solo Steven e questa nuova macchina da presa”.

Curiosità sul film

Il film presenta un cast stellare, tra cui spiccano l’attrice premiata con l’Oscar, l’Emmy e il Golden Globe Meryl Streep (Big Little Lies di HBO, The Iron Lady, Il diavolo veste Prada) nei panni della misteriosa e nobile Alice Hughes, il cui successo professionale l’ha allontanata dalle sue amicizie più strette, rendendola una sconosciuta; la premio Emmy e candidata all’Oscar Candice Bergen (Murphy Brown, Miss Detective) nei panni di Roberta, che accetta l’invito di Alice, in cerca di un risanamento per il caos che ha provocato nella sua vita il romanzo più famoso di Alice; la premio Oscar, Emmy e Golden Globe Dianne Wiest (Hannah e le sue sorelle, Pallottole su Broadway) nei panni di Susan, che lavora in un carcere femminile ed è apparentemente la più diplomatica e sensibile del gruppo; il candidato all’Oscar e al Golden Globe Lucas Hedges (Manchester by the Sea, Boy Erased – Vite cancellate) nei panni del goffo e dolce nipote di Alice, Tyler, che ama e rispetta profondamente sua zia per essere stata presente nella sua vita come un genitore; e la candidata al SAG Award Gemma Chan (Crazy & Rich, Captain Marvel) nei panni di Karen, la nuova agente letteraria di Alice la cui carriera è in bilico, che catturando l’attenzione di Tyler cerca di ottenere informazioni sul nuovo libro della sua cliente; ed altri.

Le riprese si svolgono a bordo del transatlantico Queen Mary 2 durante una traversata transatlantica tra New York e Southampton.

La maggior parte dei passeggeri paganti della Queen Mary 2 non erano a conoscenza delle riprese del film. I cartelli sono stati posizionati attorno ai luoghi delle riprese. Sono stati accolti per lo più con indifferenza.

Come al solito per un film diretto da Steven Soderbergh, è anche direttore della fotografia (sotto lo pseudonimo di Peter Andrews) e montatore (Mary Ann Bernard).

Contrariamente a quanto si dice secondo cui tutti i dialoghi erano improvvisati, il regista Steven Soderbergh ha spiegato che molte scene chiave del film erano completamente sceneggiate, mentre altre scene sono state scritte in prosa da Deborah Eisenberg, nate dall’improvvisazione con gli attori , in seguito improvvisate e ulteriormente riviste da lei. Soderbergh l’ha definita “improvvisazione altamente strutturata” e ha stimato il rapporto tra il 70% di improvvisazione e il 30% di dialoghi sceneggiati.

Di tutti i romanzi menzionati o mostrati nel film, solo sei sono esistenti: L’assassinio di Roger Ackroyd di Agatha Christie, La traduzione di Stephen Mitchell dell’Odissea di Omero e i quattro romanzi che si trovano accanto ai libri di Alice nella biblioteca della nave.

Il cast del film comprende due premi Oscar: Meryl Streep e Dianne Wiest; e due candidati all’Oscar: Lucas Hedges e Candice Bergen.

Steven Soderbergh ha ideato buona parte della premessa del film nel 2008.

Nella scena in cui Karen e Tyler stanno camminando e incontrano Meryl Streep, stanno parlando del film Ti va di pagare? – Priceless (2006), con Audrey Tautou e Gad Elmaleh, un film molto divertente.

Lasciali Parlare – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Thomas Newman (L’uomo che sussurrava ai cavalli, Vi presento Joe Black, American Beauty, Ritorno al Marigold Hotel, Spectre, Vittoria e Abdul, Wonder: White Bird).

(L’uomo che sussurrava ai cavalli, Vi presento Joe Black, American Beauty, Ritorno al Marigold Hotel, Spectre, Vittoria e Abdul, Wonder: White Bird). La colonna sonora include i brani: Santa Maria (del Buen Aire) di Gotan Project / Three Preludes for Piano di Richard Glazier / Early Morning di Sly5thAve / How We Are Who We Are di Casper Caan / A Night Like This di Caro Emerald / Ledera di Angelo DiPippo / Sotogrande Spain – Hotel Almenara 2007 di Steven Meizler / Let’s Dance di David Bowie eseguita da Michael Burke and the Queens Room Orchestra / I Feel di Mario Grigorov & Dwight Robin Jr Batteau / I Got a Man di Positive K / Nocturne di Mikhail Glinka eseguita da Fiona McGee / Man With a Horn di John Hardee / Ash Grove (Traditional) interpretata da Meryl Streep.

1. Consciousness

2. Waltz for Alice

3. Park Place

4. Poison

5. Southampton Water

6. Wander the Ship

7. Unsuspecting Man

8. Bronwyn Pugh

9. Bees

10. Night Sky

11. Hardbound

12. You Always

La colonna sonora di “lasciali parlare” è disponibile su Amazon.