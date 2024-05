Stasera in tv: “La donna per me” su Rai 2

La donna per me, su Rai 2 la commedia romantica diretta da Marco Martani (Eravamo bambini) e interpretata da Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Francesco Gabbani, Massimo Wertmüller e Giuseppe Cederna.

Andrea Arcangeli: Andrea

Alessandra Mastronardi: Laura

Stefano Fresi: Lorenzo

Cristiano Caccamo: Beniamino

Edoardo Scarpetta: Giulio

Fabio Morici: poliziotto

Francesco Gabbani: Federico

Angela Curri: Beatrice

Massimo Wertmüller: padre di Ludovica

Giuseppe Cederna: Signor Bettini

Dario Cassini: Manager

Cosa faresti se ti potessi togliere qualsiasi dubbio prima di prendere la decisione più importante della tua vita? Cosa succederebbe se, per magia, potessi vivere assecondando tutti i tuoi desideri più profondi? Tutto questo sta per succedere ad Andrea (Andrea Arcangeli), un ragazzo di trent’anni alla vigilia del matrimonio con Laura (Alessandra Mastronardi), conosciuta all’università e con cui da allora ha costruito la sua vita. Qualche dubbio di troppo trasforma l’esistenza di Andrea che, ogni giorno, si risveglia in una vita diversa, in un sé stesso diverso e in universi paralleli in cui Laura non è mai stata la sua compagna. Scoprendo le mille declinazioni che avrebbe potuto prendere la sua vita, da single scapestrato e sciupafemmine a rockstar di successo, Andrea comincia a capire che Laura non sarà mai più la sua ragazza e, come in una legge del contrappasso, più lei sarà lontana, più a lui mancherà. Scoprirà che è proprio lei, la donna della sua vita. Ma sarà troppo tardi. Ce la farà a rompere l’incantesimo?

L’idea del film prende spunto da una domanda che, sono sicuro, tutti si sono posti, almeno una volta nella vita: “come sarebbe stata la nostra vita se non avessimo fatto le scelte che invece abbiamo fatto?”. Quante volte infatti abbiamo sentito la frase: “se avessi ascoltato il mio desiderio di seguire una aspirazione”; “se non avessi conosciuto la donna che ho sposato”; “se avessi scelto quel lavoro invece di un altro”… Domande che ognuno può declinare in base al vissuto e ripensare alla propria esistenza grazie alla fantasia e soprattutto all’insoddisfazione, insita nell’essere umano, di non apprezzare mai quello che si ha. Questi campanelli d’allarme, che sottolineano la nostra insicurezza, guarda caso compaiono sempre in prossimità di una scelta di vita importante. Ed è proprio quello che capita ad Andrea, il protagonista de “La donna per me”, il giorno prima del suo matrimonio con Laura, all’inizio della nostra storia.

Se nella mia testa l’idea del film era una divertente commedia degli equivoci, con l’apporto della mia co-sceneggiatrice, Eleonora Ceci, la storia è diventata qualcosa di più: una commedia sentimentale con lo spessore e l’introspezione necessari per non essere solamente divertimento fine a sé stesso. Da subito la nostra intenzione è stata quella di far ridere il pubblico, ma anche di sorprenderlo continuamente con una struttura narrativa originale, farlo pensare inevitabilmente alle proprie scelte, empatizzando con il protagonista che, per un vero e proprio “corto circuito temporale”, si trova a poter vivere le vite che desiderava, ma ad ogni risveglio Laura sarà per lui sempre più lontana; all’inizio Andrea è un suo amico, poi un conoscente fino a diventare per lei un perfetto estraneo. E in questo viaggio fantastico Andrea comincerà a sentire la mancanza della ragazza, fino a capire che era stato uno sciocco a pensare di non esserne più innamorato.

La donna per me ha una struttura fantasy, ma abbiamo scelto di raccontare tutto con estremo realismo, senza mai forzare la mano su toni grotteschi o prettamente comici. Sapevo che la situazione descritta era già piuttosto “estrema”, e non avevo bisogno di esasperare il tono, così ho fatto in modo che la recitazione, la fotografia, la scenografia ed i costumi fossero perfettamente realistici. Volevo che il film fosse percepito non come un fantasy, ma come una divertente storia d’amore e di crescita emotiva, e solo lavorando sulla verità potevo sperare di restituire allo spettatore quelle emozioni che, in sceneggiatura, ci eravamo prefissati.

Per rappresentare questa storia, fatta di rimandi, di personaggi che si incontrano e si scontrano, una metropoli non sarebbe stata giusta. Abbiamo scelto un luogo preciso del centro Italia, Spoleto, dalla meravigliosa struttura medioevale e perfetta rappresentazione della provincia italiana: una cittadina accogliente, gradevole ed ospitale. La chiave, nella ricerca delle location, è stata questa: una provincia dove ad emergere non è tanto il paesaggio fisico, quanto piuttosto il paesaggio umano ed emotivo. Essendo io nato e cresciuto proprio a Spoleto, e conoscendola in profondità, ho voluto utilizzarla nella sua incredibile fotogenia, senza tuttavia soffermarmi su immagini calligrafiche e cartolinesche.

L’Andrea Colonna che avevamo scritto era un ruolo complesso, perché doveva possedere sia l’introspezione e lo spessore di un ragazzo emotivo e tormentato, sia la solarità e l’irriverenza di un commediante, capace di interpretare più anime dello stesso personaggio. Andrea Arcangeli non ha deluso le mie aspettative, dimostrandosi maturo e sensibile, capace di una performance sorprendente, fatta di scene brillanti, di momenti emotivamente toccanti e di un trasporto degno di un attore navigato e completo.

Oltre al nostro protagonista, nel cast c’è Alessandra Mastronardi, che ha dato vita ad una ragazza dolce, goffa e incasinata. La donna di cui tutti si innamorerebbero, con i suoi difetti che la rendono incredibilmente vera. La naturalezza di Alessandra e la sua capacità di interpretare Laura nei diversi universi in cui Andrea si sveglia, quindi ogni volta una Laura mai uguale a sé stessa, sul set mi ha sorpreso e reso felice. In ogni universo che mettevamo in scena, Alessandra dava vita ad una Laura inedita, ma nello stesso tempo possedeva quella caratteristica dolcezza che l’hanno resa, agli occhi di Andrea, la perfetta donna da riconquistare.

Per concludere, ho immaginato un universo visivo che si ispirasse alla tradizione del cinema anglosassone, alla commedia romantica di John Hughes e, più recentemente, di Richard Curtis, uno dei padri fondatori della nuova commedia inglese dell’ultimo ventennio, con piccoli capolavori quali “Quattro matrimoni ed un funerale”, “Love Actually” e “Questione di tempo”. Quest’ultimo film in particolare è un vero e proprio fantasy, in cui l’elemento predominante non è certo la struttura fantastica, bensì la credibilità della storia d’amore, la verità dei personaggi e l’emotività che riescono a far emergere all’interno di una sceneggiatura precisa, mai sopra le righe e fortemente realistica.

[Marco Martani]