Ciak d’Oro 2019, le nomination

Di Federico Boni sabato 11 maggio 2019

Ufficializzate le nomination 'tecniche', scelte dalla redazione e che verranno votate da 100 tra critici e giornalisti cinematografici.

Ciak d'Oro 2018, i vincitori - Chiamami col tuo nome miglior film Ammore e Malavita e Chiamami col tuo nome si dividono i Ciak d'Oro 2018. Consegnati il prossimo 13 giugno a Roma, sono state annunciate le nomination ai Ciak d'Oro 2019, unico premio popolare al cinema italiano votato direttamente dal pubblico. Ad assegnare i Ciak d’Oro al Miglior Film, Miglior Regista e Migliori Attori Protagonisti saranno infatti i lettori di Ciak, senza vincoli di nomination, scegliendo i loro preferiti tra tutti i titoli italiani usciti in sala dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019.

Gli interpreti non protagonisti e le categorie tecniche sono votate invece dai giornalisti e critici di cinema a partire dalle cinquine proposte dai giornalisti di Ciak. Per il sesto anno consecutivo la grande sorpresa, scelta dalla redazione, ovvero il Ciak d’Oro Serial Movie, il premio alla miglior serie tv o protagonista di serie dell’anno. Confermato anche il Ciak d’Oro Bello e Invisibile, premio ormai mitico destinato alle pellicole meritevoli di attenzione ma trascurate al botteghino.

Le categorie da votare entro il 25 maggio sono: Miglior film, Miglior Regista, Miglior Attore e Miglior Attrice e il premio Ciak Alice Giovani. Per votare basterà mandare una mail all’indirizzo ciakdoro@ciakmagazine.eu, specificando il vostro nome, cognome e città, oppure inviate un messaggio privato alla pagina facebook.

Per quanto riguarda le categorie tecniche, quest'anno accanto alle consuete cinquine ci sono anche due “sestine”. Ecco le nomination scelte dalla redazione che verranno votate da 100 tra critici e giornalisti cinematografici.

Migliore attrice non protagonista

Jasmine Trinca (Sulla mia pelle)

Carla Signoris (L’agenzia dei bugiardi – Ma cosa ci dice il cervello)

Donatella Finocchiaro (Capri-Revolution)

Marina Confalone (Il vizio della speranza)

Simona Molinari (C’è tempo)

Migliore attore non protagonista

Max Tortora (Sulla mia pelle, La terra dell’abbastanza, C’è tempo)

Edoardo Pesce (Dogman)

Renato Carpentieri (Momenti di trascurabile felicità, La paranza dei bambini, Ride)

Fabrizio Bentivoglio (Loro)

Valerio Mastandrea (Euforia)

Miglior sceneggiatura

Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti (Dogman)

Maurizio Braucci, Roberto Saviano, Claudio Giovannesi (La paranza dei bambini) Mario Martone, Ippolita Di Majo (Capri- Revolution)

Alessio Cremonini, Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle)

Filippo Gravino, Francesca Manieri, Matteo Rovere (Il primo re)

Alice Rohrwacher (Lazzaro felice)

Miglior fotografia

Daniele Ciprì (Il primo re – La paranza dei bambini)

Michele D’Attanasio (Capri-Revolution)

Luca Bigazzi (Loro)

Ferran Paredes Rubio (Il vizio della speranza)

Paolo Carnera (La terra dell’abbastanza)

Miglior montaggio

Marco Spoletini (Dogman)

Chiara Vullo (Sulla mia pelle)

Giogiò Franchini (Euforia)

Gianni Vezzosi (Il primo re)

Desideria Rayner (Ricordi?)

Miglior scenografia

Dimitri Capuani (Dogman – Favola)

Emita Frigato (Lazzaro felice)

Giancarlo Muselli (Capri-Revolution)

Stefania Cella (Loro)

Carmine Guarino (Il vizio della speranza)

Migliori costumi

Giulia Piersanti (Suspiria)

Valentina Taviani (Il primo re)

Loredana Buscemi (Lazzaro felice)

Ursula Patzak (Capri-Revolution)

Carlo Poggioli (Loro)

Fabio Zambernardi (Favola)

Miglior suono in presa diretta

Alessandro Zanon (AITS), Alessandro Palmerini (AITS), Alessandro Piazzese (Capri-Revolution)

Christophe Giovannoni, Julien D’Esposito (Lazzaro felice)

Filippo Porcari (AITS), Federica Ripani (Sulla mia pelle)

Emanuele Cicconi (AITS), Maximiliano Angelieri (AITS), Enrico Medri (La paranza dei bambini)

Angelo Bonanni (AITS), Davide D’Onofrio, Marcello La Fortezza (Il primo re)

Miglior produttore

Marco Morabito, Luca Guadagnino, Silvia Venturini Fendi, Francesco Melzi D’Eril, Gabriele Moratti (Suspiria)

Matteo Garrone e Paolo Del Brocco – Archimede con Rai Cinema (Dogman)

Matteo Rovere, Andrea Paris per Groenlandia con Rai Cinema (Il primo re)

Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar con Vision Distribution (La paranza dei bambini)

Luigi Musini, Olivia Musini per Cinemaundici, Andrea Occhipinti per Lucky Red (Sulla mia pelle)

Miglior canzone originale

– “Nascosta in piena vista”- Musica, testi e interpretazione di Niccolò Contessa (Troppa grazia)

– “A speranza” – Musica, testo e interpretazione di Enzo Avitabile (ll vizio della speranza)

– “Dove scappi” – Musica e testi di Samuel- Umberto Romano, interpretazione di Samuel (Una vita spericolata)

– “They Change Your Heart” – musica di Matteo Buzzanca – testi di Matteo Buzzanca–Emma Morton, interpretazione di Emma Morton-Alessandro Piavani (Saremo giovani e bellissimi)

– “I Know the Monster” – Musica di Nic Cester-Giorgio Giampà – testi e interpretazione di Nic Cester (La profezia dell’armadillo)

Migliore colonna sonora

Andrea Farri (Il primo re)

Mokadelic (Sulla mia pelle)

Franco Piersanti (Momenti di trascurabile felicità)

Michele Braga (Dogman)

Enzo Avitabile (Il vizio della speranza)

Miglior manifesto

Suspiria

La paranza dei bambini Sulla mia pelle

Il primo re

Troppa grazia

Miglior opera prima

Un amore così grande di Cristian De Mattheis

La banda Grossi di Claudio Ripalti Beate di Samad Zarmandili

Bene ma non benissimo di Francesco Mandelli

Blue Kids di Andrea Tagliaferri

Il campione di Leonardo D’Agostino

Cosa fai a Capodanno? di Filippo Bologna Dagli occhi dell’amore di Adelmo Togliani Dei di Cosimo Terlizzi

Detective per caso di Giorgio Romano Dopo la guerra di Annarita Zambrano

Due piccoli italiani di Paolo Sassanelli L’eroe di Cristiano Anania

Fabrizio De André – Principe Libero di Luca Facchini

Favola di Sebastiano Mauri

La fuitina sbagliata di Mimmo Esposito

Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio

Le grida del silenzio di Alessandra Carlesi Guarda in alto di Fulvio Risuleo

Happy Winter di Giovanni Totaro

Hotel Gagarin di Simone Spada

In viaggio con Adele di Alessandro Capitani Machbet – Neo Film Opera di Daniele Campea

Malati di sesso di Claudio Cicconetti Malerba di Simone Corallini Mamma+Mamma di Karole Di Tommaso Manuel di Dario Albertini

Michelangelo – Infinito di Emanuele Imbucci

Nobili bugie di Antonio Pisu

Non è vero ma ci credo di Stefano Anselmi Pane dal cielo di Giovanni Bedeschi

Peggio per me di Riccardo Camilli

La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi

Red Land – Rosso Istria di Maximiliano Hernando Bruno

Resina di Renzo Carbonera

Respiri di Alfredo Fiorillo

Ride di Valerio Mastandrea

Ride di Jacopo Rondinelli

Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire

La settima onda di Massimo Bonetti

Si muore tutti democristiani di Davide Bonacina, Pietro Belfiore, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi

Sulla mia pelle di Alessio Cremonini

La terra dell’abbastanza di Fabio e Damiano D’Innocenzo

The End? L’inferno fuori di Daniele Misischia

Transfert di Massimiliano Russo

Ulysses – A Dark Odyssey

di Federico Alotto

Zen sul ghiaccio sottile di Margherita Ferri