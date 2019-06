Pirati dei Caraibi: fan lanciano petizioni per il ritorno di Johnny Depp e il suo Jack Sparrow

Di Pietro Ferraro domenica 2 giugno 2019

I fan dei Pirati dei Caraibi in una petizione chiedono il ritorno di Johnny Depp del Capitano Jack Sparrow nel nuovo film della saga.

I fan della saga Pirati dei Caraibi vogliono che Johnny Depp torni nei panni del Capitano Jack Sparrow. L'attore pare sia stato estromesso dal ruolo l'anno scorso, ma Disney e Depp devono ancora discutere pubblicamente della questione. Lo sceneggiatore dell'originale "Pirati dei Caraibi", Stuart Beattie, ha lasciato intendere che Depp non sarà più coinvolto con il franchise in futuro. Beattie ha detto: "Penso che abbia fatto una bella prova", parlando del successo dell'attore nei panni del capitano Jack Sparrow. A quanto pare ci sono fan che non intendono rinunciare a Jack Sparrow e così sono state state lanciate alcune petizioni online per riavere Depp.

La prima petizione per riportare Johnny Depp alla saga "Pirati dei Caraibi" punta a 15.000 firme e al momento della stesura di questo articolo ne ha raccolte oltre 13.000. Per quanto riguarda il ragionamento alla base della petizione, è una breve dichiarazione di intenti che vogliono rivedere Depp "perché ha reso i film più divertenti e non riesco a pensare a un Pirati 6 senza Johnny Depp". Alcune persone hanno lasciato commenti in difesa dell'attore e uno afferma che Depp è stato "demonizzato" dall'industria dell'intrattenimento.

Una seconda petizione punta a 5.000 firme, ma è corredata da una motivazione più dettagliata sul motivo per cui Johnny Depp dovrebbe tornare come Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi 6 e cita alcune "questioni personali" dell'attore. Il tumultuoso divorzio di Depp dall'attrice Amber Heard ha sollevato accuse di violenza domestica contro l'attore che sembra abbiano spinto la Disney a concludere la collaborazione con Johnny Depp, motivaziane che sia l'attore che lo studio devono ancora confermare pubblicamente.

Disney dal canto suo ha bisogno di rilanciare la saga dopo che "La vendetta di Salazar" ha sottoperformato al box-office con un incasso di 730 milioni di dollari da un budget di 230 milioni, registrando l'incasso più basso della saga dall'esordio con La maledizione della prima luna.

Le accuse di violenza che hanno coinvolto Johnny Depp hanno investito anche il recente Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, con i fan di Harry Potter che hanno chiesto che lo studio rimuovesse l'attore dal film. Ovviamente Depp è rimasto a bordo, decisione che potrebbe aver influito sugli incassi del film che sono stati inferiori alle stime. Nonostante Deep sia diventato una figura piuttosto scomoda, e secondo alcuni difficile da gestire sul set, immaginare un "Pirati dei Caraibi" senza Jack Sparrow è qualcosa a cui molti fan non sembrano ancora pronti.

Trovate le petizioni per riavere Johnny Depp in Pirati dei Caraibi 6 sulla piattaforma Change.org.

