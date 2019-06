Kingsman: trama, logo e titolo ufficiale del prequel

Di Pietro Ferraro giovedì 20 giugno 2019

Il prequel di "Kingsman" ha un titolo, un logo e una sinossi ufficiale.

Finalmente sono disponibili dettagli relativi al film prequel di Kingsman. Il regista Matthew Vaughn sta lavorando al terzo capitolo del franchise action, che ci riporterà a dove tutto ebbe inizio. Ora sappiamo che il film non sarà intitolato "The Great Game", come era stato precedentemente segnalato. Il titolo sarà invece The King's Man e arriva da un comunicato stampa ufficiale di Disney e 20th Century Fox.

Lo studio ha anche rivelato il primo logo ufficiale del film, che riprende il classico look di Kingsman, ma lo aggiorna con punteggiatura e spaziatura appropriate per adattarsi al nuovo titolo. Disney / Fox hanno anche rivelato la sinossi ufficiale per "The King's Man".





Mentre una raccolta dei peggiori tiranni della storia e menti criminali si riuniscono per organizzare una guerra per annientare milioni di persone, un uomo deve correre contro il tempo per fermarli. Scopri le origini della prima agenzia di intelligence indipendente in The King's Man, diretto da Matthew Vaughn e in arrivo ai cinema a febbraio 2020.

Matthew Vaughn, che ha diretto i due precedenti film della serie, ha avvertito che questo film sarà molto diverso da ciò che abbiamo visto sinora. A quanto pare ci sarà meno azione, più storia e non vedremo nessun volto familiare, come l'Eggsy di Taron Egerton, dal momento che questo film è ambientato anni prima degli eventi di "The Secret Service" o "The Golden Circle".

Quello che sappiamo per certo è che Matthew Vaughn ha assemblato un cast stellare per questo nuovo film. Aaron Taylor-Johnson, che in precedenza ha lavorato con Vaughn in Kick-Ass è il protagonista del film. Il cast include anche Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Rhys Ifans, Matthew Goode, Djimon Hounsou, Gemma Arterton, Charles Dance, Tom Hollander, Stanley Tucci e Ralph Fiennes. Inoltre è stato recentemente confermato che anche Liam Neeson sarà della partita.

Oltre a questo progetto, Matthew Vaughn ha anche piani per un Kingsman 3, un sequel che concluderà la storia tra Harry e Eggsy. Entrambi i film precedenti del franchise "Kingsman" hanno avuto un discreto successo con un incasso totale di 825 milioni di dollari al box-office globale. "The King's Man" uscirà nelle sale il 14 febbraio 2020.

Fonte: Collider