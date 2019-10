Queen & Slim: trailer italiano del crime-drama di Melina Matsoukas

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 ottobre 2019

Queen & Slim: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Melina Matsoukas nei cinema americani dal 27 settembre 2019.



Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Queen & Slim, il dramma a tinte crime diretto dalla visionaria regista vincitrice di due Grammy Melina Matsoukas, e scritto dalla pionieristica autrice vincitrice dell'Emmy Lena Waithe (Master of None di Netflix).

Melina Matssoukas ha dato vita ad alcune delle più potenti esperienze nell'ambito della cultura pop di questa generazione, tra cui Insecure della HBO, l'episodio "Thanksgiving", premiato con l'Emmy della serie Master of None di Netflix e "Formation" di Beyonce.

Al loro primo indimenticabile appuntamento in Ohio, un uomo di colore (Daniel Kaluuya di Scappa – Get Out) e una donna di colore (Jodie Turner-Smith, al suo primo ruolo da protagonista), vengono fermati dalla polizia per una infrazione stradale minore. La situazione precipita, con risultati imprevisti e tragici, quando l'uomo uccide il poliziotto per legittima difesa. Terrorizzati e preoccupati per le loro vite, l'uomo che lavora in un negozio e la donna, un avvocato penale, sono costretti a fuggire. Ma l'accaduto viene filmato, il video diventa virale e la coppia diventa inconsapevolmente un simbolo di trauma, terrore, dolore e sofferenza per tante persone in tutto il paese. Nel lungo viaggio in auto questi due improbabili fuggitivi scopriranno se stessi e si conosceranno più a fondo in circostanze straordinariamente terribili e disperate, cosa che contribuirà a forgiare un amore profondo e fortissimo che farà emergere la loro comune umanità e plasmerà le loro vite.

Ricavatosi un posto accanto a film ormai cult come Set It Off - Farsi notare e Thelma e Louise, "Queen & Slim" è una storia d'amore potente che scuote le coscienze e che mette lo spettatore a confronto con l'incredibile prezzo pagato da tanti a causa del razzismo e con le sconvolgenti conseguenze della violenza.

Il film di debutto alla regia di Melina Matsoukas (produttrice esecutiva e regista di Insecure della HBO) è interpretato dal candidato all'Oscar Daniel Kaluuya, nei panni di “Slim”, e dalla nuova stella Jodie Turner-Smith (della serie Nightflyers di Syfy), in quelli di “Queen”. Lena Waithe ha adattato la sceneggiatura da una sua storia scritta a due mani con l''autore di bestseller James Frey (In un milione di piccoli pezzi, Katerina). Il cast è completato da Bokeem Woodbine, Chloë Sevigny, Flea, John Sturgill Simpson e Indya Moore.

Il film è prodotto da Frey, dalla Waithe, dalla Matsoukas e da Michelle Knudsen, Andrew Coles, Brad Weston e Pamela Abdy. I produttori esecutivi sono Pamela Hirsch, Kaluuya, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.





Fonte: Collider