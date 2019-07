True Lies compie 25 anni: reunion su Instagram di Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis

Di Pietro Ferraro martedì 30 luglio 2019

A 25 anni dalla collaborazione in "True Lies", Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis si sono riuniti per i 25 anni del film di James Cameron.

True Lies di James Cameron questo mese ha compiuto 25 anni e per l'occasione Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger si sono riuniti su Instagram per uno scatto. I due attori ancora sulla cresta dell'onda sorridono in una foto pubblicata da Curtis su Instagram, che è accompagnata dagli hashtag dei nomi dei loro personaggi e dei rispettivi alias in "True Lies" (#harryandhelen / #borisanddoris). "Di nuovo insieme per la prima volta", scrive Curtis nella didascalia che accompagna la foto. Aggiungendo: "Mi togli ancora il fiato! Più vecchi, più saggi ma ancora fondamentalmente noi stessi. Imparando, amando e ridendo per tutto il viaggio!".

"True Lies" è uscito nell'estate del 1994. Nel film Arnold Schwarzenegger deve mantenere segreto il suo lavoro di agente del governo e così quando non è l'intrepida spia Harry Tasker in missione, per la sua famiglia è un padre noioso e un marito alquanto prevedibile. Jamie Lee Curtis recita nel ruolo della signora Tasker, una casalinga frustrata che nell'ordine: viene catturata da un'organizzazione terroristica, scopre che il marito è una spia e ad un certo punto si ritrova al fianco del coniuge a combattere i terroristi. Nel film recitano anche Tom Arnold, Art Malik, Bill Paxton, Tia Carrere ed Eliza Dushku. Il film è stato un successo con un incasso di 379 milioni di dollari nel mondo e grazie al suo mix di azione e commedia è considerato ad oggi uno dei migliori film di Schwarzenegger.

A maggio il regista McG ha annunciato una serie tv di "True Lies" in sviluppo per l'annunciato nuovo servizio di streaming "Disney +". Sfortunatamente non ci sono dettagli sull'approccio alla serie (prequel, sequel o reboot?), ma un cameo di Curtis e Schwarzenegger sarebbe molto gradito dai fan e a guardare la foto anche dai due diretti interessati.

Schwarzenegger a ottobre tornerà nei cinema italiani con Terminator: Destino Oscuro che segnerà un'altra epocale reunion, l'attore ritroverà Linda Hamilton a 28 anni da Terminator 2: Il giorno del giudizio, un altro classico anni '90 dell'accoppiata Cameron / Schwarzenegger. E' stato inoltre confermato che oltre a Hamilton di nuovo nei panni di Sarah Connor, a bordo ci sarà anche Edward Furlong che riprenderà il ruolo di John Connor.

Per quanto riguarda Curtis dopo aver ripreso i panni di Laurie Strode e aver affrontato nuovamente Michael Myers nell'acclamato sequel Halloween di David Gordon Green, Blumhouse ha recentemente annunciato che la saga horror continuerà con un paio di sequel girati back-to-back e che arriveranno nel 2020 e nel 2021.

Fonte: ComicBook