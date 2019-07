The Irishman: nuovo trailer italiano del film di Martin Scorsese

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 luglio 2019

The Irishman: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Neflix ha reso disponibile un nuovo trailer sottotitolato in italiano di The Irishman, il nuovo gangster movie del regista Martin Scorsese interpretato da Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. Il film è pronto ad aprire il New York Film Festival il 27 settembre prima di approdare su Netflix alla fine di quest'anno.

"The Irishman" racconta la storia dell'uomo responsabile della morte del leggendario Jimmy Hoffa (interpretato in questo film da Al Pacino). Quell'uomo è Frank Sheeran (interpretato da DeNiro), con l'omicidio ordinato dal boss della mafia della Pennsylvania Russell Bufalino (interpretato da Joe Pesci).

La trama ufficiale:





"The irishman" è una saga epica sul crimine organizzato nell'America del dopoguerra, vista dagli occhi del veterano della Seconda guerra mondiale Frank Sheeran, un imbroglione e sicario che aveva collaborato con le più note personalità del 20° secolo. Coprendo alcuni decenni, il film ripercorre i fatti legati a uno dei misteri irrisolti più famosi della storia americana, la scomparsa del leggendario presidente del sindacato degli autotrasportatori Jimmy Hoffa, offrendo uno spaccato inedito degli angoli nascosti della criminalità organizzata: il suo modo di operare, le rivalità e i collegamenti con la politica.

I patiti dei film di gangster di Martin Scorsese da Quei bravi ragazzi a Casinò noteranno che "The Irishman" mantiene lo stile e la violenza che tutti ci aspettiamo da un film di Scorsese. Il film molto vecchia scuola include però anche un elemento tecnologico di ultima generazione, una tecnica per ringiovanire gli attori copn l'ausilio di avanzatissima CG già utilizzata in svariate occasioni, la più recente è su Samuel L. Jackson in Captain Marvel.

Il cast del film è completato da Bobby Cannavale (Ant-Man and the Wasp), Harvey Keitel (L'ultima tentazione di Cristo), Ray Romano (Tutti amano Raymond), Jesse Plemons (Breaking Bad, Fargo, Black Mirror), Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba e Marin Ireland.

"The Irishman" di Martin Scorsese è basato su un libro intitolato "I Heard You Paint Houses" scritto da Charles Brandt. lo sceneggiatore premio Oscar Steven Zaillian (Schindler's List, Millennium - Uomini che odiano le donne, Exodus - Dei e re) ha scritto l'adattamento per cui Netflix ha sborsato ben 125 milioni di dollari per la produzione. Zaillian e Scorsese hanno già collaborato per Gangs of New York.