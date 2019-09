Nell'erba alta: poster e data di uscita del film basato sul romanzo di Stephen King e Joe Hill

Di Pietro Ferraro domenica 15 settembre 2019

Nell'erba alta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Vincenzo Natali in uscita su Netflix dal 4 ottobre 2019.

Netflix ha svelato un poster e la data di uscita ufficiale per il suo adattamento Nell'erba alta, un horror scritto da Stephen King con suo figlio Joe Hill originariamente pubblicato sulla rivista Esquire nel 2012. La storia ruota attorno ad un fratello e una sorella che, sentendo il grido di aiuto di un ragazzo, si avventurano in un campo nel Kansas solo per scoprire che potrebbero non uscirne più e che qualcosa di malvagio si nasconde nell'erba alta.

Netflix ha ora svelato nuovi dettagli ufficiali per "Nell'erba alta". Il film sarà diretto da Vincenzo Natali (Cube - Il Cubo, Splice) e interpretato da Patrick Wilson (Aquaman) e da Laysla De Oliveira e Avery Whitted nei panni dei fratelli Becky e Cal. Harrison Gilbertson, Rachel Wilson e Will Buie Jr. completano il resto del cast.

Il film sarà in realtà il terzo dei film originali di Netflix tratti dalle opere di King dopo Il gioco di Gerald con una sorprendente Carla Gugino e 1922, un thriller psicologico interpretato da Thomas Jane. Nel frattempo IT Capitolo 2 ha debuttato nei cinema italiani e il 31 ottobre debutterà Doctor Sleep, il sequel di Shining con protagonista Ewan McGregor. Inoltre un adattamento televisivo prodotto da CBS All Access de L'ombra dello scorpione è attualmente in lavorazione con Alexander Skarsgård nei panni del malvagio Randall Flagg al fianco di James Marsden, Amber Heard e Greg Kinnear.

"Nell'erba alta" sarà presentato in anteprima mondiale su Netflix il 4 ottobre.

Nell'erba alta: prima immagine ufficiale del film basato sul romanzo di Stephen King e Joe Hill

E' disponibile una prima immagine ufficiale di Nell'erba alta di Stephen King. Il film è un adattamento di un racconto horror scritto da King e suo figlio, Joe Hill, pubblicato in due parti nella rivista Esquire nel 2012 e in Italia da Sperling & Kupfer nel 2013.

È stato annunciato circa un anno fa che Netflix avrebbe adattato il racconto per lo schermo e ora abbiamo un primo assaggio di questo nuovo film diretto dal regista canadese Vincenzo Natali (Cube - Il Cubo, Splice).

Chi avrebbe pensato che l'erba potesse fare paura? Stephen King e Joe Hill hanno trovato il modo di farlo. Hanno trasformato un altrimenti innocuo campo del Kansas nello scenario di una delle fiction horror più disturbanti che abbia mai letto. Vincenzo Natali - regista

Laysla De Oliveira (Locke & Key) e Avery Whitted (The Vanishing of Sydney Hall) recitano nei panni di Becky e Cal, due fratelli diretti verso la California che si fermano nei pressi di un grande campo di erba nel Kansas quando Becky, in stato di gravidanza, avverte una forte nausea. Dopo aver udito il grido di aiuto di un ragazzo che arriva qualche parte nelle vicinanze, i due si avventurano dentro questo vasto campo di erba alta ai bordi della strada e scoprono che l'erba racchiude più segreti di quanto avrebbero mai potuto immaginare...e che potrebbero non trovare mai più la via d'uscita.

Il cast è completato da Patrick Wilson (Insidious) noto per il ruolo del ricercatore del paranormale Ed Warren nei film del franchise horror "The Conjuring", Harrison Gilbertson (Upgrade), Rachel Wilson (Impulse) e Will Buie Jr. (Summer Camp).

Quando vanno ad aiutare il ragazzo, scoprono che sono in azione strane forze. Lo spazio è distorto: un minuto prima sono insieme e quello successivo sono lontani chilometri. Il campo è un indescrivibile labirinto dal quale non c'è via d'uscita. In poco tempo perdono tutto quello che possiedono e si perdono a vicenda. Ma non sono soli... Vincenzo Natali - regista

King ha oltre 60 pubblicazioni all'attivo e un ultimo aggiornamento conferma che IDW Publishing ha annunciato l'uscita di una nuova serie a fumetti basata sul romanzo bestseller "Sleeping Beauties" scritto a quattro mani da Stephen King con suo figlio Owen King.

"Nell'erba alta" sarà presentato in anteprima al Fantastic Fest di Austin che si svolgerà dal 19 al 26 settembre 2019 in Texas e poi arriverà in streaming su Netflix entro la fine dell'anno.

Fonte: Geek Tyrant