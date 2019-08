Venezia 2019, Noah Baumbach in Concorso con Marriage Story

Noah Baumbach per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia con Marriage Story, film Netflix.

Venezia 2019, tutti i film in selezione ufficiale - tre italiani in Concorso Tre italiani in Concorso alla settantaseiesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ecco tutti i film Tra i 3 titoli Netflix in cartellone alla 76ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (gli altri due sono The Laundromat e The King) spicca indubbiamente Marriage Story, nuova attesa fatica di Noah Baumbach, per la prima volta al Lido dopo 25 anni di carriera.

Protagonisti Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta, all'interno di una pellicola che è stata descritta come un "ritratto intenso della fine di un matrimonio e di una famiglia".

Candidato agli Oscar nel 2005 per la sceneggiatura di Il calamaro e la balena, Baumbach aveva presentato a Cannes la sua ultima fatica, ovvero The Meyerowitz Stories, con Adam Sandler e Ben Stiller.

Dopo aver vinto il Leone d'Oro nel 2018 con Roma di Alfonso Cuaron, Netflix prova a bissare grazie proprio a Marriage Story e a The Laundromat di Steven Soderbergh.