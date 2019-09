IT 3, Bill Skarsgård apre al prequel

Di Federico_40 domenica 8 settembre 2019

Bill Skarsgård crede ad un 3° capitolo di IT.

Box Office Usa, esordio da 91 milioni di dollari per IT Capitolo 2 (185 worldwide) Pennywise fa suo il botteghino americano, ma in calo rispetto al debutto del primo capitolo. Uscito in tutto il mondo questo fine settimana, IT Capitolo 2 ha già sbancato i botteghini, incassando 185 milioni di dollari in pochi giorni. Un fiume di denaro in arrivo dopo i 700 incassati nel 2017 dalla Parte 1, a tal punto da portare la Warner a pianificare un 3° capitolo?

Ipotesi apparentemente impossibile, perché il sequel di Andy Muschietti esaurisce il materiale originale creato da Stephen King nel 1986, ma Bill Skarsgård, strepitoso Pennywise, è convinta che un IT 3 sia possibile.

Dovrebbe esserci il giusto tipo di approccio. Il libro termina dove finisce il secondo film, quindi questo è il capitolo finale di questa storia. Ma c'è ancora questo aspetto interessante di poter tornare indietro nel tempo, prima che tutto ciò accadesse. Potrebbe esserci una storia in quel caso, che vale la pena esplorare. Ovviamente quella sarebbe una storia che non è presente nel libro, sarebbe una storia a parte, ma ovviamente all'interno dello stesso universo. Quindi, potrebbe esserci qualcosa di interessante. Penso che sarebbe divertente.

Proposta che lo studios, visti i dollari incassati dai due capitoli, potrebbe clamorosamente prendere in considerazione. E chissà, magari potrebbe essere proprio Stephen King, come già fatto con Doctor Sleep, sequel di Shining, a tornare su una delle sue più amate creature, ideando le origini di IT.

