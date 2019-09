Matrix 4: Keanu Reeves ha letto e commentato la sceneggiatura

Keanu Reeves aggiorna su "Matrix 4", l'attore ha letto la storia e la considera "ambiziosa".

Keanu Reeves ha finalmente commentato il suo coinvolgimento in Matrix 4 descrivendo la storia come molto ambiziosa. Lo scorso agosto le voci persistenti su un nuovo film di "Matrix" si sono consolidate con l'annuncio ufficiale di un quarto film che vedrà riunito il team originale.

Per il momento il progetto è avvolto nel mistero, ma a Reeves durante una recente intervista rilasciata in occasione della premiere di Semper-Fi, è stato chiesto di "Matrix 4". Reeves ha diplomaticamente schivato la domanda, ma poi ha dato un veloce risposta quando gli è stato chiesto in particolare se avesse già letto la sceneggiatura.

Oh sì...È molto ambiziosa, come dovrebbe essere.

La sceneggiatura del nuovo Matrix è scritta da Lana Wachowski in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell. Lana ha co-diretto la trilogia originale insieme a sua sorella, Lily Wachowski. Il cast di "Matrix 4" include anche il ritorno di Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity, elemento che solleva ancora più domande visto che abbiamo visto il personaggio morire in Matrix Revolutions nello schianto della nave Logos. Per quanto riguarda Morpheus, è stato riferito che il film presenterà una versione giovane del personaggio, quindi ci sono perplessità sul coinvolgimento o meno di Laurence Fishburne.

Lana Wachowski dirigerà questo episodio da solista. Lily Wachowski questa volta non si unirà a sua sorella, e non è stato chiarito il motivo per cui Lily ha deciso di non tornare. Anche il direttore della fotografia John Toll è a bordo del progetto, Toll ha lavorato in precedenza con le Wachowski su Cloud Atlas.

"Matrix" a venti anni dalla sua uscita rimane uno dei film di fantascienza più influenti e amati mai realizzati. I sequel "Reloaded" e "Revolutions" non hanno reso giustizia all'ambizioso film originale, un rivoluzionario oggetto anomalo che ha segnato anche una tappa fondamentale per gli effetti speciali. La trilogia ha incassato oltre un miliardo di dollari al box-office globale. "Matrix 4" non ha ancora una data di uscita ufficiale ne ci sono previsioni per le riprese, ma vista la complessità e la delicatezza del progetto calma e accortezza sono comprensibili.

Keanu Reeves ha appena terminato le riprese di Bill & Ted 3 e tra i suoi prossimi progetti c'è anche John Wick 4. Per quanto riguarda Carrie-Anne Moss, il ruolo più recente sul grande schermo risale al 2017 nell'horror The Bye Bye Man; l'attrice ha anche interpretato Jeri Hogarth nelle serie tv Marvel Iron Fist e Jessica Jones ed nel cast della seconda stagione della serie tv antologica Tell Me a Story, che prenderà il via il 5 dicembre su CBS All Access.

