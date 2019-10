Joker irrompe nella classifica IMDb dei 10 film più votati di sempre

Di Pietro Ferraro giovedì 10 ottobre 2019

Il film Joker ha conquistato gli utenti di IMDb ed entra nella top 10 dei film più votati di tutti i tempi.

Il film Joker ha dimostrato di essere un successo conquistando prima gli il pubblico di Rotten Tomatoes (90%) e ora gli utenti di IMDb, poiché il controverso film è attualmente tra i film più votati del popolare database online. Nel momento in cui scriviamo il film occupa il 9° posto dietro altri titoli classici come Le ali della libertà, Pulp Fiction e i primi due film del Padrino. Il "Joker" segna anche il secondo film basato su un fumetto ad entrare nella top 10, l'altro è Il cavaliere oscuro che occupa il 4° posto. Chiaramente questa posizione è provvisoria e come potrebbe venire confermata, una serie di votazioni negative potrebbero far retrocedere il film oltre il 10° posto.

Diretto da Todd Phillips da una sceneggiatura scritta in collaborazione con Scott Silver, Joker presenta una storia di origine alternativa per la nemesi di Batman. Il film è completamente autonomo e non ha alcuna connessione con nessun altro film dell'UEDC. Questa versione del "Principe Pagliaccio del Crimine" improntata al realismo e all'introspezione psicologica (vedi Heath Ledger) è interpretata da Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck, un clown a noleggio che sogna un grande successo come comico. I suoi continui fallimenti e un disagio mentale in crescendo lo porteranno invece a diventare il criminale Joker. Protagonisti al fianco di Phoenix troviamo Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen.

Ci sono state molte polemiche sulla rappresentazione della violenza nel film, in merito alle stragi a mano armata che continuano ad affligere gli Stati Uniti, in particolare l'uscita del film è stata accostata alla sparatoria di Aurora del 2012, quando un folle irruppe in un cinema sparando durante la proiezione de Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Polemiche a prescindere, DC e Warner Bros. sono molto felici di avere per le mani non solo un successo finanziario, il film ha incassato 100 milioni di dollari a livello nazionale durante il suo weekend di apertura e nel momento in cui scriviamo l'incasso nel mondo ha raggiunto i 272 milioni, ma anche un valido concorrente per gli Oscar con la performance di Phoenix e la regia di Phillips che hanno ricevuto elogi trasversali, anche dai più critici rispetto al film nel suo complesso.

Fonte: ComicBook