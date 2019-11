Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani per Ridley Scott

Di Federico Boni venerdì 1 novembre 2019

A un anno da A Star is Born, Lady Gaga torna attrice grazie al regista di Alien.

A un anno dall'esordio cinematografico con A Star is Born, film che le è valso un Oscar per la miglior canzone originale e una nomination come miglior attrice protagonista, Lady Gaga tornerà sul set per interpretare Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, processata e condannata per aver orchestrato l'assassinio del suo ex marito, nel 1995. Black Widow il soprannome che le venne dato nel corso del processo. La Reggiani fu condannata a 26 anni di carcere per essere la mandante e organizzatrice dell'omicidio. Dopo aver scontato 18 anni di carcere, è stata rilasciata nel 2016.

La sceneggiatura dell'omicidio Gucci è stata scritta da Roberto Bentivegna, che ha attinto dal libro di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed".

Scott produrrà il tutto con Giannina Scott e la sua Scott Free Productions. Per Scott sarà il ritorno in sala dopo “All the Money in the World”, film sul rapimento di Getty girato sempre in Italia.

Fonte: Variety