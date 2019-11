Superman: Michael B. Jordan ha incontrato Warner Bros. per proporre un'idea

Di Pietro Ferraro mercoledì 27 novembre 2019

Michael B. Jordan nuovo Superman? Potrebbe essere un'eventualità non così remota.

Secondo quanto riferito Michael B. Jordan avrebbe incontrato Warner Bros. all'inizio di quest'anno per parlare di un potenziale coinvolgimento dell'attore nel ruolo dell'iconico Superman.

I piani di Warner Bros. riguardo ai film di Superman sul grande schermo al momento non sono chiari, in quanto il personaggio rimane in un limbo creativo. A seguito di una voce dello scorso anno che riferiva che lo studio stava guardando a Jordan per interpretare Superman, un nuovo aggiornamento (via Variety) afferma che il protagonista di Creed avrebbe incontrato lo studio all'inizio di quest'anno per presentare la sua visione per un potenziale nuovo film, quindi Jordan e lo studio sembrano essere in sintonia riguardo il lancio di un nuovo Superman.

Tuttavia, nonostante l'incontro, va detto che Michael B. Jordan pare abbia delle riserve riguardo l'impegnarsi in un ruolo così importante con uno studio senza un piano chiaro definito per il personaggio di Superman. Ricordiamo che è stato precedentemente riferito che la realizzazione di un nuovo film di Supergirl ha una priorità più alta per lo studio, quindi un nuovo film di Superman passerebbe in secondo piano vista la mancanza di una sceneggiatura e di un regista, elementi che renderebbero Jordan un minimo sicuro di potersi impegnare a lungo termine.

Il franchise di Superman sul grande schermo ha avuto il suo momento d'oro con Christopher Reeve che ha interpretato Clark Kent in una serie di quattro film intervallati dal deludente film Supergirl. I primi due film di Superman sono stati un grande successo, ma gli altri due sono stati dei sonori flop e da allora il supereroe DC ha avuto qualche problema a ritrovare il successo sul grande schermo. Dopo Superman Lives di Tim Burton, un progetto degli anni '90 mai concretizzatosi con protagonista Nicolas Cage, Brandon Routh ha assunto il ruolo per il film del 2006 Superman Returns prima dell'arrivo di Henry Cavill nel ruolo di Kal-El per il reboot L'uomo d'acciaio del 2013. Cavill ha poi ripreso il ruolo nei film crossover Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League senza avere mai un secondo film da solista. L'anno scorso è stato riferito che Cavill avrebbe concluso il suo percorso con il personaggio, ma più recentemente l'attore ha smentito la cosa dichiarando che: "Il mantello è nell'armadio".

Superman ha avuto molta più fortuna sul piccolo schermo, prima interpretato da Tom Welling nella fortunata serie prequel Smallville e più recentemente da Tyler Hoechlin nella serie tv Supergirl.

Sembra difficile che Cavill riprenda il ruolo a breve, anche se in una recente intervista Hiram Garcia, produttore del film Black Adam, non ha escluso un'apparizione di Superman al fianco di Dwayne "The Rock" Johnson.

Penso che l'universo DC sia un universo meraviglioso e siamo aperti a tutto. Abbiamo grandi aspirazioni al riguardo. Siamo amici di Henry. [Dwayne] e Henry sono amici, ed è anche un enorme marchio di fumetti. Ho sempre adorato l'idea. Chi lo sa? Ma amico, Black Adam con Superman è qualcosa di davvero forte. Sarebbe davvero potente.

Sebbene Garcia ovviamente non conferma se vedremo o meno un incontro / scontro tra i due supereroi, certamente non lo esclude. Mettendo in chiaro che lo studio ha grandi progetti e grandi aspirazioni per il debutto sul grande schermo di "Black Adam", potrebbero anche cercare di portare Superman come trampolino di lancio per ulteriori avventure da solista per l'ultimo figlio di Krypton, in un tentativo di rilanciare il personaggio dopo i travagli dell'Universo Esteso DC.

Fonte: Variety / Salman Artworks / ComicBook