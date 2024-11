Stasera in tv: “Creed 3” su Rai 4

Creed 3, su Rai 4 il terzo capitolo del franchise spinoff di Rocky, con Michael B. Jordan al suo debutto alla regia, e nel ruolo del protagonista Adonis Creed. Questa terza puntata non include il Rocky Balboa di Sylvester Stallone, l’attore è rimasto a bordo in veste di produttore.

Creed 3 – Cast e doppiatori

Michael B. Jordan: Adonis Creed

Tessa Thompson: Bianca Taylor

Jonathan Majors: Damian “Dame” Anderson

Phylicia Rashād: Mary Anne Creed

Wood Harris: Tony “Little Duke” Evers

José Benavidez Jr.: Felix Chavez

Tony Bellew: Ricky Conlan

Florian Munteanu: Viktor Drago

Doppiatori italiani

Simone Crisari: Adonis Creed

Letizia Scifoni: Bianca Taylor

Riccardo Petrozzi: Damian “Dame” Anderson

Anna Cugini: Mary Anne Creed

Dario Oppido: Tony “Little Duke” Evers

Manuel Meli: Felix Chavez

Francesco Venditti: Ricky Conlan

Gabriele Sabatini: Viktor Drago

Creed 3 – Trama e trailer

“Non c’è nemico più insidioso del passato.” Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis (Michael B. Jordan) ha prosperato nella sua carriera e nella sua vita familiare. Quando un amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe riemerge, il confronto tra ex amici è più di una semplice rissa.

Curiosità

L’esordiente Michael B. Jordan dirige “Creed 3” una sceneggiatura di Keenan Coogler (“Space Jam 2: New Legends”) e Zach Baylin (“King Richard”), basata su una storia di Ryan Coogler (“Black Panther: Wakanda Forever”) e Keenan Coogler con Zach Baylin.

La squadra creativa di Jordan che ha lavorato dietro le quinte è composta dal direttore della fotografia Kramer Morgenthau (“Creed II”, “Thor: The Dark World”), dallo scenografo Jahmin Assa (“Mid 90s”; la miniserie TV “Angelyne”), dal montatore Tyler Nelson (“The Batman”, “Rememory”), e dalla costumista Lizz Wolf (“Creed II,” “Pacific Rim: La rivolta”).

L’attrice Mila Davis-Kent che interpreta Amara, la figlia di Adonis Creed, è sorda nella vita reale.

Sylvester Stallone ha parlato con The Hollywood Reporter del fatto di non aver ripreso il ruolo di Rocky Balboa in questo sequel: “È una situazione spiacevole perché so cosa sarebbe potuto essere”, ha detto Stallone. “È stata presa in una direzione molto diversa da quella che avrei preso io. È una filosofia diversa da quella del [produttore] Irwin Winkler e Michael B. Jordan”, ha detto Stallone del film. “Gli auguro il meglio, ma sono molto più sentimentale. Mi piace che i miei eroi vengano picchiati, ma non voglio che vadano in quello spazio oscuro. Penso che le persone abbiano abbastanza oscurità”. Stallone ha anche rivelato nell’intervista che, nonostante abbia creato Rocky Balboa, non ha mai avuto alcun diritto sul personaggio, nonostante glielo abbia chiesto Winkler. “Non accadrà mai”, ha detto Stallone. “È stato un accordo che è stato fatto a mia insaputa da persone che pensavo mi fossero vicine e hanno sostanzialmente ceduto tutti i diritti che avrei avuto”. “A quel tempo ero così emozionato di lavorare e non capivo che questo fosse un business”, ha continuato. “Chi avrebbe mai pensato che ‘Rocky’ sarebbe andato avanti per altri 45 anni? Non ho mai usato una [battuta di dialogo] di nessun altro e l’ironia è che non ne possiedo nessuna. Le persone che non hanno fatto letteralmente nulla lo controllano”. Non sono un produttore esecutivo dei film di ‘Creed’. Ryan Coogler lo è. Michael B. Jordan lo è. I figli [di Winkler e del collega produttore Robert Chartoff] lo sono. Non i miei. Sono l’unico escluso”.

Nel flashback di apertura, Adonis dà a Damien un biglietto che Apollo aveva per il famoso combattimento “Rumble in the Jungle” tra Muhammad Ali e George Foreman. Sia Ali che Foreman sono stati fonte di ispirazione per la caratterizzazione di Apollo.

All’inizio del 2020 è stato riferito che Creed 3 sarebbe stato il debutto alla regia di Michael B. Jordan, già produttore esecutivo di Creed II (2018).

Sylvester Stallone ha confermato che non guarderà mai questo film e il motivo è “Irwin Winkler” che dice “Secondo me non puoi fare pace con qualcuno che è stato così, così nefasto”, e Stallone ha criticato Winkler per aver sviluppato un nuovo spin-off basato sul personaggio di Dolph Lundgren, Ivan Drago, definendolo “Uno spin-off inutile”

Questo sarà il primo film della serie Rocky/Creed a non avere Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa. Con la sua assenza, non ci saranno personaggi apparsi in ogni film della serie.

La stanza di Donnie nel 2002 è disseminata di vari pezzi di cimeli anime, che Michael B. Jordan ha confermato di aver tratto dalle sue esperienze personali crescendo come fan del medium. In un’intervista con IGN, ha fatto riferimento a vari anime per rendere i combattimenti di questo film diversi da quelli precedenti. Ha menzionato specificamente anime di boxe come Hajime no ippo e Megalo Box, insieme ai popolari shonen Naruto e My Hero Academia. Un pugno particolare di What’s My Destiny Dragon Ball (1989) viene accennato tra il suo Creed e il Damian di Jonathan Majors, e Jordan indica un “Cross Counter” eseguito tra Naruto e Sasuke in Naruto: Shippuden come riferimento per un momento simile nel film.

Prima che Adonis inizi il suo allenamento, Duke gli fa un riassunto di tutte le sue debolezze e problemi di salute per trasformarli in punti di forza, proprio come fece suo padre prima di lui con Rocky in Rocky Balboa (2006).

Sylvester Stallone ha annunciato su Instagram che non sarebbe tornato come Rocky Balboa per Creed 3. Il regista Ryan Coogler lo ha convinto a tornare per il primo Creed, e lui è rimasto per Creed 2 (2018), ma ora la storia di Rocky è stata completata e la storia di Adonis Creed continuerà.

Secondo Jonathan Majors, il cognome di Damien, Anderson, deriva da quello di suo nonno.

Con una durata di 1 ora e 56 minuti, questo è il film più corto della serie Creed.

Per il rapporto di Adonis con la figlia, Amara si è ispirato alle osservazioni di Michael B. Jordan su Kobe Bryant e Jamie Foxx, di cui ha parlato con IndieWire: “Eravamo nel tour Il diritto di opporsi (2019) e Kobe Bryant ha presentato una proiezione. E Jamie Foxx ha un forte rapporto con sua figlia, che era appassionata di basket, giocava a basket. E Kobe è seduto lì a parlare di Gianna e di basket e della Mamba Academy e tutto il resto. E ricordo di essere uscito da me stesso per un secondo, e ho guardato questi ragazzi per i quali ho una vera ammirazione e li ho sentiti parlare delle loro figlie. Ho pensato, ‘Cavolo, sto prendendo spunto da tutto questo in questo momento per il film.’ Volevo onorare questo tipo di relazioni e cosa significa essere un padre di una ragazza.”

Nel film, Damian ha qualche anno in più di Adonis. Nella vita reale, Michael B. Jordan ha 2 anni in più di Jonathan Majors.

Continuando la tradizione iniziata da Sylvester Stallone con Rocky II (1979), Michael B. Jordan ha ufficialmente ereditato il ruolo di regista della serie in cui recita.

In un’intervista del 2023 con BlackTreeTV, Michael B. Jordan ha parlato dei temi che voleva affrontare nel film: “Natura contro educazione, sai, e come si manifesta con uno dei nostri eroi? Come viene sfidato in modo reale? Come si manifesta per noi il trauma infantile? Come si manifesta per noi la mascolinità tossica? Come si manifesta l’essere emotivi, vulnerabili e parlare? Avere quell’esperienza nera e capire cosa sia e inserirla organicamente in una storia in cui abbia senso. Come si manifesta l’amore nero? Come si manifesta quella famiglia? Come si manifesta in una famiglia nera che utilizza il linguaggio dei segni? Ci sono così tanti tropi lì dentro di cui volevo parlare e abbiamo avuto la possibilità di farlo organicamente”.

Damien paragona Adonis in pensione a Don King, il che significa che King esiste nello stesso universo di George Washington Duke, che è stato fortemente ispirato da lui.

Una scena in cui Adonis, Bianca e Amara rivisitano il precedente centro di detenzione minorile di Adonis è stata infine tagliata dalla versione cinematografica finale del film. Uno scorcio di tale scena è mostrato nel primo trailer.

Mila Davis-Kent (Amara Creed) ha detto in un’intervista sul red carpet che non tollera che il suo personaggio reagisca al bullo e che cercherebbe un adulto al suo posto.

Questo terzo film della serie Creed è uscito il terzo giorno del terzo mese (marzo) nel terzo anno del terzo decennio del terzo millennio dell’era comune.

Questo è il quarto film consecutivo basato su Rocky ispirato a Jacob ‘Stitch’ Duran, a partire da Rocky Balboa (2006). Jacob “Stitch” Duran (nato il 29 dicembre 1951) è un cutman professionista americano che lavora nel pugilato e nei combattimenti di arti marziali miste.È di origine messicana ed è cresciuto a Planada, California. La figura del Cutman è ammessa negli incontri professionistici, per lenire ferite (tamponare epistassi), contusioni (con uso del gelo), o per massaggiare i muscoli indolenziti.

Nella scena di apertura, Adonis ha un poster di Naruto Shippuden sul muro della sua camera da letto. La scena è un flashback ambientato nel 2002, cinque anni prima che Naruto Shippuden debuttasse in Giappone e sette anni prima che debuttasse negli Stati Uniti.

Michael B. Jordan, Jonathan Majors e Tessa Thompson, insieme al regista del primo film di Creed Ryan Coogler, hanno già lavorato nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Jordan ha interpretato Erik Killmonger, Majors ha interpretato Colui che rimane/Kang il conquistatore, Thompson ha interpretato Valkyria e Coogler è stato il regista sia di Black Panther (2018) che di Black Panther: Wakanda Forever (2022).

(2022). Il film segna il debutto cinematografico di Jose Benavidez nei panni del pugile Felix Chavez. José Luis Benavidez Jr. (nato il 15 maggio 1992) è un pugile professionista americano che ha sfidato il titolo dei pesi welter WBO nel 2018. È il fratello del due volte campione dei pesi supermedi WBC David Benavidez.

Primo film della serie ad avere scene girate in IMAX.

Nel prologo, un giovane Damien si vanta con Adonis di aver usato una combinazione specifica che termina con un diretto destro per atterrare il suo avversario. Adonis usa la stessa identica combinazione per mettere KO Damien durante l’ultimo round del loro incontro.

Mentre Adonis parla con Felix e Little Duke alla festa di Bianca, Damien può essere visto sullo sfondo mentre parla con l’uomo che attacca Viktor più avanti nella scena.

La scena nello spogliatoio dopo l’incontro finale in cui Adonis e Damien si riconciliano è direttamente ispirata a una scena eliminata da Creed II (2018), in cui Adonis parla con Viktor dopo il loro secondo incontro.

Proprio come in Rocky IV (1985), un pugile vicino al protagonista riceve una percossa senza esclusione di colpi dall’antagonista e subisce gravi ferite di conseguenza. Ciò si traduce nel protagonista che sfida l’antagonista. Fortunatamente, questa volta il pugile sopravvive.

Sebbene sia finita per essere una scena eliminata, se la morte di Spider Rico da Creed II (2018) è considerata canonica, allora una morte/perdita sostanziale si è verificata in ogni film basato su Rocky a partire da Rocky III (1982).

Con un incasso globale di oltre 270 milioni di dollari, questo è il film con il maggiore incasso nella serie Creed.

Creed 3 – La colonna sonora

Ludwig Göransson, che ha composto le musiche originali dei primi due film di “Creed”, non è tornato a comporre il terzo film a causa di conflitti di programmazione. “Creed 3” è stato musicato dal compositore Joseph Shirley (The Book of Boba Fett, Asino per sempre, Bad Trip, La misteriosa accademia dei giovani geni). Shirley ha collaborato con il team di Göransson per le musiche dei primi due “Creed” e il film “Black Panther”.

LE MUSICHE ORIGINALI DEL FILM:

1. Run It Suite (Vocal Version) (4:23)

2. Checkmate (2:20)

3. Diamond Dame (1:55)

4. Tea Party (3:23)

5. Adonis and Damian (2:00)

6. Underdog (3:14)

7. Damian’s Plan (2:13)

8. Amara (1:46)

9. A New Contender (2:45)

10. Showtime Promo (2:39)

11. Viene por Sangre – Felix Walkout (feat. JVZEL) (1:11)

12. Dame v. Felix (5:39)

13. The Letters (5:55)

14. Mary Anne (3:56)

15. Stop Running (3:31)

16. Traning Montage (feat. Baby Rose) (7:39)

17. The Void – Joseph Shirley & Maiya Sykes (5:25)

18. Round 12 (4:43)

19. The Champ (3:51)

La colonna sonora di “Creed III” è disponibile su Amazon.

LE CANZONI DEL FILM:

1. Culture – Mez, REASON, Symba & 8AE (3:51)

2. Ma Boy – JID & Lute (2:47)

3. Anthem (Soundtrack Version) – Big Sean & EST Gee (2:06)

4. Adonis Interlude (The Montage) – J. Cole (1:36)

5. Greater – Ari Lennox (3:13)

6. Ogogoro – Bas & Ayra Starr (2:31)

7. Just Face It – Blxst (2:07)

8. Headhunters (feat. Kevin Ross) – WESTSIDE BOOGIE & Cozz (2:45)

9. Jack (feat. Buddy) – EARTHGANG (3:54)

10. Hate Me Now – Arin Ray, Mereba & Omen (5:12)

11. Talk To Me – Omen, Ari Lennox & OG DAYV (3:23)

12. Lay Up (feat. Syd) – SiR (3:29)

13. Long the Way – Morray (3:00)

14. In the Room – JID, Tierra Whack, BJ The Chicago Kid & JID (2:53)

15. Shadows – Kehlani (2:54)

16. Burn Bridges – Lute, Cozz, REASON, Arin Ray & Reason (4:14)

17. Heavy Is the Head – Baby Rose (3:02)

18. Blood, Sweat & Tears (feat. Kel-P) – Bas & Black Sherif (3:43)

La compilation con le canzoni di “Creed III” è disponibile su Amazon.