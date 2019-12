Avatar 2: Stephen Lang parla del suo ritorno nei sequel di James Cameron

Di Pietro Ferraro giovedì 26 dicembre 2019

Stephen Lang parla del suo ritorno nei panni del colonnello Miles Quaritch nei sequel di Avatar.

Stephen Lang in una recente intervista al sito Deadline ha parlato dell'inatteso ritorno del colonnello Miles Quaritch in Avatar 2 di James Cameron.

Jim mi ha indicato anni fa, prima che le riprese di Avatar fossero completate, che Quaritch aveva un futuro. Avrei potuto prenderlo con un certo scetticismo in quel momento perché avevamo bevuto alcune birre. Poco dopo il debutto di Avatar, Jim menzionò di nuovo che il colonnello sarebbe tornato, e ormai conoscevo Jim abbastanza bene da sapere che intendeva quel che diceva e che diceva quel che intendeva dire.

A quanto riferito Cameron aveva già in programma ai tempi del primo film di avere un unico antagonista per tutti e quattro i film all'epoca programmatyi e che questo antagonista doveva essere il personaggio di Lang come raccontò lo stesso Cameron in un'intervista ad Empire del 2017.

Non c'è un nuovo cattivo ogni volta, il che è interessante. Lo stesso tizio. Lo stesso figlio di pu**ana attraverso tutti e quattro i film [programmati]. È così bravo e migliora. So che Stephen Lang supererà se stesso con questa proposta.

Oltre al colonnello Quaritch di Lang, in "Avatar" 2 ritroveremo anche lo Jake Sully di Sam Worthington, la prode Neytiri di Zoe Saldana e la dottoressa Grace Augustine di Sigourney Weaver, con l'aggiunta dei nuovi arrivati Kate Winslet che interpreterà un personaggio di nome Ronal e Jermaine Clement come il Dr. Ian Garvin.

James Cameron ha recentemente concluso le riprese di Avatar 2 e 3 che arriveranno nei cinema rispettivamente il 21 dicembre 2021 e il 22 dicembre 2023.

Fonte: CinemaBlend