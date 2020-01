Producers Guild Awards 2020, le nomination - c'è Parasite, fuori Us

Di Federico_40 martedì 7 gennaio 2020

C'è tutto il meglio del cinema dell'ultimo anno tra i candidati ai Producers Guild Awards 2020.

Vincitori e vinti ai Golden Globe 2020. Ora si comincia a fare sul serio. Assegnati i Golden Globe 2020 e in attesa delle nomination agli Oscar, che verranno svelate il 13 gennaio, la Producers Guild of America ha rivelato le candidature ufficiali ai 31esimi Producers Guild Awards, da sempre vera anticamera degli Oscar. Questo perché il PGA utilizza un sistema di votazione simile a quello impiegato dall'Academy. Il PGA, che conta circa 8.200 membri, ha eguagliato il vincitore agli Oscar per il miglior film in 21 casi negli ultimi 30 anni, a partire da "Green Book" e "The Shape of Water", negli ultimi due anni.

I 10 lungometraggi nominati comprendono 1917 di Sam Mendes, fresco di trionfo ai Golden Globe, The Irishman di Martin Scorsese, il Leone d'Oro Joker di Todd Phillips, Piccole Donne di Greta Gerwig, Marriage Story di Noah Baumbach, Once Upon a Time in… Hollywood di Quentin Tarantino, Jojo Rabbit di Taika Waititi, Knives Out di Rian Johnson, Ford v Ferrari di James Mangold e la Palma d'Oro Parasite di Bong Joon Ho.

Questi 10 titoli, ovviamente, ambiranno a bissare la candidatura anche in casa Oscar. Grandi esclusi Rocketman di Dexter Fletcher, Dolor y gloria di Pedro Almodovar, The Farewell - Una bugia buona di Lulu Wang, Richard Jewell di Clint Eastwood, Hustlers di Lorene Scafaria e Us di Jordan Peele.

Tra i lungometraggi animati abbiamo Il piccolo yeti, Dragon Trainer 3, Frozen II, Toy Story 4 e Missing Link.

Producers Guild Awards 2020 nomination

MIGLIOR FILM

1917

Producers: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne‐Ann Tenggren, Callum McDougall

Ford v Ferrari

Producers: Peter Chernin & Jenno Topping, James Mangold



The Irishman

Producers: Jane Rosenthal & Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff & Martin Scorsese



Jojo Rabbit

Producers: Carthew Neal, Taika Waititi

Joker

Producers: Todd Phillips & Bradley Cooper, Emma Tillinger Koskoff

Knives Out

Producers: Rian Johnson, Ram Bergman

Little Women

Producer: Amy Pascal

Marriage Story

Producers: Noah Baumbach, David Heyman

Once Upon a Time in… Hollywood

Producers: David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

Parasite

Producers: Kwak Sin Ae, Bong Joon Ho

MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO ANIMATO

Abominable

Producer: Suzanne Buirgy



Frozen II

Producer: Peter Del Vecho

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Producers: Bradford Lewis, Bonnie Arnold

Missing Link

Producers: Arianne Sutner, Travis Knight

Toy Story 4

Producers: Mark Nielsen, Jonas Rivera

