Mallrats 2: Kevin Smith ha un ruolo per Bruce Campbell nel sequel di Generazione X

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 gennaio 2020

Bruce Campbell vorrebbe un ruolo nel sequel di "Generazione X" e Kevin Smith non si lascia sfuggire l'occasione.

Dopo il recente annuncio di Kevin Smith di una sceneggiatura in corso per The Twilight of the Mallrats aka Mallrats 2, sequel del cult Generazione X, via Twitter è arrivata l'offerta dell'attore e icona horror Bruce Campbell per un ruolo nel sequel, con Campbell che ha detto scherzando che sarebbe disposto anche ad interpretare "L'uomo del latte".

"Generazione X" aka "Mallrats" che includeva nel cast Ben Affleck e un cameo di Stan Lee raccontava le peripezie amorose del patito di fumetti e videogiochi Brodie Bruce (Jason Lee) e del suo amico lo studente di college T.S. Quint (Jeremy London). Entrambi scaricati dalle rispettive fidanzate, i due amici intraprenderanno una missione per riconquistarle sullo sfondo di un centro commerciale dove troveranno il supporto di una bizzarra galleria di varia umanità che tra gli altri includerà anche Jay & Silent Bob.

Smith ha deciso di rispondere al tweet di Campbell, co (come non cogliere l'occasione di avere nel proprio film un'icona degli anni 80?) La proposta di Smith è stata che Campbell nel sequel reciti nei panni di se stesso.

Il ruolo che ho per te in Twilight of the Mallrats è la parte in cui sei nato per recitare: [Bruce Campbell] stesso! In un mondo in cui il più grande eroe di Brodie [Stan Lee] è scomparso (ma non è mai stato dimenticato), avrà bisogno di tutti gli altri suoi eroi. E Brodie ama Evil Dead 2 e Ash!.

Campbell ha rinunciato ufficialmente ad interpretare Ash Williams, anche se Sam Raimi ha recentemente detto che spera che l'amico cambi idea e torni per un Evil Dead 4, ma nel caso Campbell resti della medesima idea, un cameo nei panni di se stesso sembra qualcosa di assolutamente fattibile.

"Generazione X" uscito nel 1995 è stato il secondo film dell'universo condiviso di Kevin Smith (View Askewniverse) dopo l'acclamato Clerks - Commessi. Il film di Smith è stato recentemente citato nel film Captain Marvel, ambientato proprio nel 1995, dove nella scena della metropolitana la supereroina Carol Danvers incontra Stan Lee tra i passeggeri del treno che sta leggendo il copione del film e provando a recitare la sua battuta.







