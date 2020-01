Oscar 2020, le nomination in diretta

Di Federico Boni lunedì 13 gennaio 2020

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences svela le nomination 2020.

Critics' Choice Award 2020, i vincitori: trionfa C'era una volta a Hollywood Grande Sconfitto Martin Scorsese. È tutto pronto per le nomination agli Oscar 2020, che verranno annunciate oggi, poco dopo le ore 14:00, in diretta streaming su Oscar.org e sulle piattaforme social dell'Academy (Twitter, YouTube, Facebook). Subito dopo, ovviamente, tutte le candidature saranno su Cineblog, insieme ad una prima analisi dettagliata di quanto accaduto.

Pronostici alla mano, è sfida aperta tra 'The Irishman' di Martin Scorsese e 'C'era una volta a... Hollywood' di Quentin Tarantino per lo scettro del primatista, con '1917' di Sam Mendes terzo ma pesantissimo incomodo, dopo il trionfo ai Golden Globe e i 3 importanti Critics Choice vinti nella notte. Sarà interessante vedere quante candidature riusciranno a strappare 'Joker' di Todd Philips, Leone d'Oro al Festival di Venezia, e 'Parasite' di Bong Joon-ho, Palma d'Oro al Festival di Cannes, senza dimenticare 'Storia di un matrimonio' di Noah Baumbach e la possibile sorpresa 'Jojo Rabbit' di Taika Waititi, vincitore a Toronto e candidato sia ai PGA che ai DGA. Da non sottovalutare 'Piccole donne' di Greta Gerwig, 'Ford vs Ferrari' di James Mangold e 'Cena con delitto - Knives Out' di Rian Johnson.

Per l'Italia, purtroppo, nulla da fare, vista l'assenza del nostro Il Traditore di Marco Bellocchio. La notte degli Oscar andrà poi in onda il 10 febbraio 2020.