Jeff Bridges e Dave Bautista protagonisti del fantasy live-action “Grendel”

In arrivo una nuova versione per il cinema del poema “Beouwulf”, basata sul romanzo “L’orco” di John Gardener e diretta dal regista di “L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot”

Dave Bautista e Jeff Bridges saranno i protagonisti di Grendel, un fantasy live-action prodotto dalla Jim Henson Company e basato sul poema epico Beowulf. Il Creature Shop di Jim Henson si occuperà del lavoro pratico e della progettazione delle creature.

Bridges vestirà i panni del mostro Grendel, mentre Bautista interpreterà Beowulf. Il resto del cast include Bryan Cranston nel ruolo di Re Hrothgar, Sam Elliott nel ruolo del Drago, Thomasin McKenzie nel ruolo della Regina Wealhtheow e Aidan Turner nel ruolo di Unferth.

Robert D. Krzykowski (L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot) dirigerà il film da una sua sceneggiatura basata sul romanzo del 1971 “L’orco” di John Gardener. Anche T Bone Burnett reciterà e fornirà le canzoni originali per il film.

Il film è descritto come “il racconto del leggendario mostro al centro del poema epico di Beowulf che si fa avanti per raccontare la sua versione di questa storia avvincente”.

Krzykowski ha commentato il progetto in una dichiarazione:

Grendel rappresenta tutto ciò che amo dei film. Il folle capolavoro di John Gardner affronta abilmente cosa significa essere umani attraverso la lente selvaggia di un mostro. È un onore lavorare con un gruppo così straordinario di narratori, i quali cercano tutti di portare qualcosa di meraviglioso e inaspettato al pubblico adesso.

Il libro edito in Italia da Einaudi è una rivisitazione del poema Beowulf narrata dal punto di vista dell’antagonista Grendel. In esso, “Grendel è ritratto come un antieroe. Il romanzo tratta della ricerca di un significato nel mondo, del potere della letteratura e del mito e della natura del bene e del male.

Brian Henson e Vince Raisa produrranno per The Jim Henson Company, insieme a Krzykowski, Jay Glazer, Dennis Berardi e Jon D. Wagner. Bridges sarà il produttore esecutivo, con John Sayles, Tamara Birkemoe e Joe Jenckes di Ashland Hill Media Finance, che finanzierà il film.

Beowulf al cinema, in tv e non solo…

Oltre ad aver ispirato, per sua stessa ammissione, le opere di J.R. Tolkien, il personaggio è stato rivisitato sul grande schermo nell’omonimo fantasy d’azione con Christopher Lambert, del 1999, in Beowulf & Grendel (2005) con Gerard Butler e da Robert Zemeckis nel film in CG e motion capture La leggenda di Beowulf (2007) con Anthony Hopkins e Angelina Jolie.

Riferimenti a Beowulf si trovano anche in molti videogiochi (Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, Castlevania: Aria of Sorrow, CrossCode, Blacklight: Retribution, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy VIII, Final Fantasy X, Spartan: Total Warrior, Skies of Arcadia, Too Human).

“Beowulf” ha ispirato anche Il gioco da tavolo di Reiner Krizia e l’adattamento a fumetti “Beowulf” di Santiago García e David Rubín, pubblicato in Italia da Tunué.

In tv nella serie serie Star Trek: Voyager (episodio 12×01 / Eroi e demoni), il guardiamarina Harry Kim (Garrett Wang) scompare dal ponte ologrammi della Voyager mentre sta utilizzando il romanzo olografico Beowulf. Tutta la puntata è una rielaborazione del mito in cui il Dottore della Voyager assume il ruolo di Beowulf e il ruolo di Grendel è impersonato da un’entità aliena ostile.

Beowulf ha in parte ispirato il romanzo “Mangiatori di morte” di Michael Crichton da cui è stato tratto nel 1999 il film Il 13º guerriero di John McTiernan con Antonio Banderas e Omar Sharif.

Nel gioco di carte collezionabili Yu-gi-oh, l’eroe dei geati è rappresentato nella carta: “D/D/D Beowulf Re Flagelladraghi”; così come altri conquistatori e scienziati storici, reali e fittizi.

Fonte: THR