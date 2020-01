Black Widow: nuovo trailer dello spin-off Marvel con Scarlett Johansson

Di Pietro Ferraro martedì 14 gennaio 2020

Scarlett Johansson torna nei panni di Natasha Romanoff nel primo film in solitaria di Black Widow.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disney e Marvel Studios hanno reso disponibile un nuovo speciale trailer di Black Widow con nuovi filmati del prequel / spin-off della regista Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore) con Scarlett Johansson di nuovo nei panni di Natasha Romanoff / Vedova Nera.

Johansson che ha recentemente ricevuto due nomination agli Oscar per Storia di un matrimonio e JoJo Rabbit ha finalmente ricevuto un film in solitaria per la sua eroina, ma ci sono voluti undici anni e la dipartita del personaggio affinché ciò accadesse, ma come si suol dire maglio tardi che mai.

Il cast di "Black Widow" include anche Rachel Weisz (La Favorita) nei panni di Malena, David Harbour (Stranger Things) nei panni di Alexei Shostakov alias Red Guardian, O.T. Fagbenle (The Handmaid's Tale) nel ruolo di Mason e Florence Pugh (Midsommar) nel ruolo di Yelena Belova. Alal regia c'è Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore).

Il film è un prequel degli eventi di "Infinity War" e "Avengers: Endgame" ed è stato confermato che Taskmaster sarà l'antagonista principale.

"Black Widow" arriverà nei cinema il ​​1° maggio 2020 seguito dal film sugli Eterni (6 novembre 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (07 maggio 2021), Spider-Man: Homecoming 3 (16 luglio 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021) e Black Panther 2 (6 maggio 2022).