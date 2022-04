Attori Johnny Depp sarà Re Luigi XV di Francia, Chris Evans nel film natalizio Red One

Scarlett Johansson e Chris Evans, meglio noti come la Vedova Nera e Captain America dell’Universo Cinematografico Marvel, tornano a recitare insieme in nuovo progetto intitolato Project Artemis. Il progetto, che vede Jason Bateman (Ozark) produttore con la sua società Aggregate Films e potenziale regista, è stato acquisito da Apple per la bellezza di 100 milioni di dollari.

Non ci sono dettagli sulla trama, ma la storia sarà ambientata sullo sfondo della corsa allo spazio. La sceneggiatura è stata scritta dall’esordiente Rose Gilroy, figlia dello sceneggiatore e regista Dan Gilroy e dell’attrice René Russo.

Scarlett Johansson sarà anche produttrice con Jonathan Lia e Keenan Flynn attraverso la loro società di produzione These Pictures, che ha commissionato e sviluppato la sceneggiatura.

Chris Evans oltre a “Project Artemis” sta attualmente girando Ghosted, descritto come un film d’azione e avventura a tinte romance in cui recitano Ana de Armas e Adrien Brody; ha firmato per recitare nella commedia d’azione Red One di Amazon al fianco di Dwayne Johnson e ha due film attualmente in fase di post-produzione: ha prestato la voce all’astronauta che ha ispirato il giocattolo di Buzz Lightyear di Toy Story nel film d’animazione Lightyear – La vera storia di Buzz, e lo vedremo nei panni di un agente della CIA sulle tracce di un pericoloso killer evaso, interpretato da Ryan Gosling, nel thriller d’azione The Gray Man diretto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame).

Scarlett Johansson sarà anche protagonista e coproduttrice di Bride, un film fantascientifico che racconta di una donna creata per essere una moglie ideale – la singolare ossessione di un brillante imprenditore. Quando lei rifiuta il suo creatore, è costretta a fuggire dalla sua esistenza confinata, affrontando un mondo che la vede come un mostro. Johansson è anche nel cast stellare del nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City, di cui si sa solo che sarà una storia d’amore ambientata in Europa.

