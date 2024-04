Transformers One: primo trailer del nuovo film d’animazione con le voci di Chris Hemsworth e Scarlett Johansson

Paramount Pictures ha lanciato, letteralmente, nello spazio il primo trailer del nuovo film d’animazione Transformers One. Il lancio è stato preceduto da un annuncio video di Chris Hemsworth (voce di Optimus Prime) e Brian Tyree Henry (voce di (Megatron)

Questo nuovo film racconta la “storia delle origini di come i personaggi più iconici dell’universo Transformers, Orion Pax e D-16, sono passati da fratelli d’armi a diventare o nemici giurati Optimus Prime e Megatron”.

Video annuncio e logo ufficiale

Questa è… la storia delle origini del giovane Megatron e del giovane Optimus. Se conosci le origini, iniziarono come amici e col tempo le cose per loro andarono storte e finirono su due fronti opposti. Quindi stiamo raccontando la storia del giovane Optimus e del giovane Megatron. Stiamo davvero raccontando la storia delle origini di tutti i Transformers, sia quello che erano all’inizio, sia come crescono, sia come si allontanano.

Transformers One – Il primo trailer ufficiale

L’evento è stato trasmesso in streaming dagli account social @TransformersMovie, dal canale YouTube di The Paramount Pictures e in co-streaming da Chris Hemsworth su Instagram.

Questo sarà il primo di quella che il produttore Lorenzo Di Bonaventura definisce una “trilogia naturale” ed esplorerà “Cybertron come non l’avete mai visto, come nessuno lo ha mai visto prima”.

Il film vede protagonisti anche Scarlett Johansson nei panni di Elita, Keegan-Michael Key nei panni di Bumblebee, Jon Hamm nei panni di Sentinel Prime e Laurence Fishburne nei panni di Alpha Trion.

Il film è diretto da Josh Cooley (Toy Story 4) da una sceneggiatura che ha scritto con Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.

“Transformers One” uscirà nei cinema il 13 settembre 2024.