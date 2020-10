Bride: Scarlett Johansson protagonista di un dramma fantascientifico di Apple e A24

Scarlett Johansson sarà protagonista e coproduttrice di Bride, un novo film fantascientifico prodotto da Apple TV + e A24. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che la trama segue la storia di una donna creata per essere una moglie ideale – la singolare ossessione di un brillante imprenditore. Quando lei rifiuta il suo creatore, è costretta a fuggire dalla sua esistenza confinata, affrontando un mondo che la vede come un mostro. Mentre è in fuga, trova la sua vera identità, il suo potere sorprendente e la forza di vedersi come una creazione di se stessa.

Alla regia di “Bride” è stato designato il cileno Sebastián Lelio, i cui crediti includono Una donna fantastica, Disobedience e Gloria di cui Lelio ha anche diretto il remake americano Gloria Bell con protagonista Julianne Moore. Lelio dirige da una sua sceneggiatura scritta con Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, entrambi autori per la serie tv Orange Is the New Black e recentemente reclutati per scrivere la sceneggiatura del reboot Wolfman con Ryan Gosling.

La trama di “Bride” rievoca inevitabilmente il classico La moglie di Frankenstein, pellicola che Universal stava sviluppando in formato remake con candidata protagonista Angelina Jolie nell’ambito del “Dark Universe”. Il progetto di Lelio non ha nulla a che fare con quel progetto che è stato accantonato dopo il flop del reboot La Mummia con Tom Cruise, ma Scarlett Johansson ha confermato l’horror gotico del 1935 di James Whale come fonte d’ispirazione per “Bride”.

E’ tempo che la Sposa esca dall’ombra della sua controparte maschile e si ritrovi da sola. Lavorando al fianco di Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum, Sebastian ed io siamo estremamente entusiasti di emancipare questa classica antieroina e rianimare la sua storia per riflettere il cambiamento che vediamo oggi.

“Bride” è solo l’ultimo progetto nato dalla partnership siglata da Apple e A24 che insieme hanno prodotto anche il documentario Boys State, la commedia On the Rocks di Sofia Coppola con Bill Murray e Rashida Jones e l’adattamento del romanzo “YA” The Sky is Everywhere di Jandy Nelson.