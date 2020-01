The Great Machine: Oscar Isaac protagonista del film basato sul fumetto Ex Machina

Di Pietro Ferraro sabato 18 gennaio 2020

Oscar Isaac sarà il supereroe "La grande macchina" nel film basato sul pluripremiato fumetto "Ex Machina".

Oscar Isaac meglio noto come il Poe Dameron della saga di Star Wars sarà protagonista e produttore di The Great Machine, l'adattamento per il grande schermo del pluripremiato fumetto "Ex Machina" di Brian K. Vaughan.

"Ex Machina" segue Mitchell Hundred, primo e unico supereroe al mondo noto come "La Grande Macchina", da cui il titolo del film, che diventa il sindaco di New York dopo gli eventi dell'11 settembre, che lo vedomo riuscire a salvare una delle Torri Gemelle. Il film racconterà la vita di Hundred da politico e il suo approcciare un mondo in cui i confini tra bene e male si fanno sfumati, e in cui di eroico c'è davvero poco. Nel fumetto Hundred è un ex ingegnere civile e lettore appassionato di fumetti che in seguito all'esplosione di uno strano dispositivo sviluppa la capacità di comunicare con dispositivi meccanici ed elettronici.

Brian K. Vaughan oltre a "Ex Machina" ha creato il fumetto "Runaways" adattato di recente in una serie tv e ha lavorato a fumetti di Spider-Man, Btaman, Superman, Captain America, Cable, Wolverine, Doctor Strange, Wonder Woman e Buffy l'ammazzavampiri.

Il titolo del film è stato cambiato in "The Great Machine" per non creare confusione con una altro film fantascientifico, l'acclamato Ex Machina di Alex Garland, di cui Isaac era tra l'altro il protagonista. Isaac dopo aver terminato il suo impegno con la saga di Star Wars apparirà nel film Dune di Denis Villeneuve.

Fonte: THR