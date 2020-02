Aladdin, arriva il sequel Disney

Di Federico_40 giovedì 13 febbraio 2020

Dopo il boom del primo capitolo, arriva Aladdin 2.

Aladdin, la recensione: Bollywood in salsa Girl Power per il musical di Guy Ritchie Un live-action con un'eroina tutt'altro che secondaria per l'Aladdin di Guy Ritchie. Dopo il boom del live-action diretto da Guy Ritchie, in grado di incassare 1,050,693,953 dollari in tutto il mondo, la Disney starebbe sviluppando un sequel di Aladdin, con John Gatins e Andrea Berloff sceneggiatori. A darne notizia Variety.

Le fonti parlano di una pellicola in fase di sviluppo, ma dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi a capire quale direzione far prendere al film, i produttori sembrerebbero aver trovato la loro strada. Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno prodotto il film del 2019, torneranno in cabina produttiva con la loro Rideback, con Ryan Halprin produttore esecutivo. Al momento non è chiaro se il regista Guy Ritchie tornerà dietro la macchina da presa. I produttori si augurano di poter confermare Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott, ma non ci sarà nessuna offerta ufficiale al cast fino a quando una sceneggiatura non sarà pronta.

Il film uscirà al cinema, e non su Disney Plus, come accaduto con Lilly e il Vagabondo. È chiaro che dopo aver sviluppato in live-action tutto quello che si era già visto nel classico animato, un eventuale sequel dovrà per forza di cose prendere strade inedite, anche se il film del 1992 ebbe due seguiti direct-to-video, Il ritorno di Jafar (1994) e Aladdin e il re dei ladri (1996),