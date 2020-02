Emma: nuovo trailer e locandine del film con Anya Taylor-Joy

Di Pietro Ferraro sabato 15 febbraio 2020

il 21 febbraio 2020 il romanzo "Emma" di Jane Austen torna sul grande schermo.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Focus Features ha reso disponibili un nuovo trailer e nuove locandine di Emma, ​​il film con Anya Taylor-Joy tratto dal romanzo omonimo di Jane Austen del 1815, già rivisitato in chiave moderna nel 1995 nel film Ragazze a Beverly Hills con Alicia Silverstone e in una versione più classica nel film del 1996 interpretato da Gwyneth Paltrow.

"Emma" racconta la storia di Emma Woodhouse (Taylor-Joy), una giovane donna le cui intenzioni sono pure mentre cerca di trovare partner romantici adatti per i suoi amici e i propri cari. Il più delle volte però la presa idealizzata di Emma offusca il suo giudizio, portando più spesso a cattiva comunicazione, catastrofi e ilarità più che veri e propri lieti fine.

Quest'ultima versione di Emma è diretta da Autumn de Wilde. Oltre a Taylor Joy, il cast di Emma include Mia Goth nel ruolo del migliore amico di Emma Harriet Smith; Johnny Flynn nel ruolo di Mr. Knightley, un amico di famiglia della Woodhouse che è tanto una bussola morale per Emma quanto un potenziale interesse amoroso; Billy Nighy interpreta il padre di Emma, ​​il signor Woodhouse; Gemma Whelan (Il trono di spade) interpreterà Mrs. Weston; Josh O’Connor (The Crown) interpreterà il ecclesiastico eccentrico Mr. Elton; e Callum Turner (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald) interpreterà il frizzante Frank Churchill che viene coinvolto in un triangolo amoroso con Emma.

Emma arriva nelle sale il 21 febbraio 2020.

Fonte: Collider