Il 24 maggio 2024 arriva nei cinema americani con Warner Bros. Pictures Furiosa: A Mad Max Saga con protagonista Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. Questo prequel segna l’atteso ritorno all’iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di “Mad Max”.

Miller ora volta nuovamente pagina con una nuovissima avventura d’azione originale e standalone che rivela le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale “Mad Max: Fury Road” (candidato a dieci Oscar tra cui miglior film, miglior regia e miglior fotografia, con sei statuette vinte, miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro).

La trama ufficiale: Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa (Anya Taylor-Joy) viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus (Chris Hemsworth). Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Il cast include anche Tom Burke, Angus Sampson, Daniel Webber, Nathan Jones, Goran D. Kleut, Lachy Hulme, CJ. Bloomfield, Rahel Romahn, Robert McFarlane, David Collins, Matuse, Maleeka Gasbarri, Florence Mezzara, Alex Time, Xanthia Marinelli, Yeye Zhou, Anne-Emilie Perol, Matt de Souza, Cody Riley, Kelli Bailey, Ning Cyrus, Chong Wei Zhang, Marcia Coronado, Jacob Parker, Denise Davidson, Dylan Hill, Shakriya Tarinyawat.

Anya Taylor Joy parlando del suo personaggio ha dichiarato: La prima cosa che mi è passata per la testa quando ho scoperto che stavo per farlo è stata: ‘Sono così entusiasta di lavorare così duramente. Il livello di impegno che è stato dimostrato prima di me, mi sforzo di eguagliarlo, e questo mi rende davvero emozionata. Mi sono innamorata di Furiosa, il modo in cui Charlize l’ha presentata. Ha fatto un lavoro così incredibile ed è stato così bello. e non riesco nemmeno a pensare di provare a mettermi [nei suoi panni]. Deve essere qualcosa di diverso, perché non può essere fatto. Ho già iniziato a sognarla. Sta arrivando abbastanza forte.

George Miller parla dell’idea iniziale, poi accantonata di ringiovanire Charlize Theron con l’ausilio della CGI: “Per molto tempo ho pensato che potevamo semplicemente usare il ringiovanimento in CG su Charlize, ma non credo che ci siamo ancora. Nonostante i valorosi tentativi di “The Irishman”, penso che ci sia ancora una valle misteriosa. Tutti sono sul punto di risolverlo, in particolare i progettisti giapponesi di videogiochi, ma credo che ci sia ancora una valle abbastanza ampia.

Charlize Theron parla dell’essere sostituita nel prequel da un’attrice più giovane: “È difficile da mandare giù. Ascolta, rispetto pienamente George, ancor di più dopo aver fatto con lui Fury Road. È un maestro e non gli auguro altro che il meglio. Sì, è un cinismo che un po’ mi turba, sicuramente. Adoro quel personaggio [Furiosa], e sono così grata di aver avuto una piccola parte nel crearla. Sarà per sempre qualcuno a cui penso e su cui rifletto con affetto. Ovviamente mi piacerebbe che quella storia continuasse, ma se deve andare in questo modo, allora mi fido di lui in tal senso.”