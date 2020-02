No Time To Die: nuovo spot tv e il video musicale ufficiale di Billie Eilish

Di Pietro Ferraro lunedì 17 febbraio 2020

No Time To Die arriva nei cinema italiani il 9 aprile 2020 diretto da Cary Fukunaga e interpretato da Daniel Craig, Lea Seydoux, Rami Malek e Christoph Waltz.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il 9 aprile Daniel Craig torna nei panni di James Bond per un'ultima volta nell'atteso No Time To Die del regista Cary Joji Fukunaga. Per ingannare l'attesa oggi andiamo a proporvi un nuovo spot televisivo insieme al video musicale ufficiale del brano che Billie Eilish ha interpretato per la colonna sonora del film.

In "No Time To Die", Bond (Daniel Craig) ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) della CIA si presenta per chiedere aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di Safin, un misterioso malvagio armato di una nuova pericolosa tecnologia interpretato da Rami Malek.

Il cast oltre a Craig, Wright e Malek include anche il ritorno di Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Moneypenny), Ben Whishaw (Q), Rory Kinnear (Tanner), Lea Seydoux (Madeleine Swann) e Christoph Waltz (Blofeld). Nuovi membri del cast includono Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Arma, David Dencik e Lashana Lynch.





