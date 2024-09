Giorgio Antonini: è morto a 59 anni lo stuntman e controfigura di James Bond e Indiana Jones

E’ scomparso a 59 anni lo stuntman e controfigura Giorgio Antonini, tra le sue collaborazioni internazionali più recenti No Time To Die Indiana Jones e il quadrante del destino, Fast X e The Equalizer 3.

Giorgio Antonini, stuntman nei recenti film di Indiana Jones e James Bond, è scomparso all’età di 59 anni dopo una lotta contro una grave malattia. I funerali si terranno martedì 3 settembre, alle 11, a Roma nella Chiesa San Francesco di Sales, in via Portuense 524.

Il ricordo sui social

Il ricordo sui social del regista Stefano Reali: “Era un grande stunt coordinator, e un uomo buono. Ci avevo fatto un paio di film tanti anni fa – spiega -, poi non l’avevo più incontrato, come capita spesso, nel mestiere. Me lo ricordo come un atleta spettacolare, e un ragazzo di sani principi. Non sapevo che ultimamente avesse combattuto per cinque anni contro un mieloma. Non sapevo più niente di lui, se non il fatto che vedevo spesso il suo nome nei titoli di coda di film americani di alto budget. Spero sia stato sereno fino alla fine, così come lo avevo conosciuto io. Non aveva neanche sessant’anni.”

Le parole del cugino Giancarlo sui social: “Con lui se ne va una parte importante della mia vita, siamo stati inseparabili per tanti anni – lo ricorda il cugino Giancarlo sui social – Con i fratelli Mauro e Paolo ha gestito per anni la sicurezza del Goa. Poi le tante richieste del mondo del cinema lo avevano portato a mollare il lavoro di notte. Un grande Uomo un amico un cugino carnale che lascia un grande vuoto”.

Giorgio Antonini – Il lavoro sul set

Dopo aver praticato arti marziali e lavorato come “buttafuori” in discoteca, Giorgio Antonini intraprende la strada del cinema seguendo le orme del padre Artemio, attore caratterista. La carriera inizia negli anni novanta con una trentina di collaborazioni tra cinema (Altri uomini, Porzus, Coppia omicida , la leggenda del pianeta sull’oceano, Sogno di una notte di mezza estate) e TV (La piovra, Il maresciallo Rocca, Il figlio di Sandokan, Liberate mio figlio).

Dal 2000 al 2010 prosegue il suo lavora come controfigura in oltre 50 produzioni che includono i lungometraggi italiani La Carbonara, Metronotte, Zora la vampira dei Manetti Bros. e produzioni internazionali come Gangs of New York di Martin Scorsese, il distopico Equilibrium con Christian Bale, La passione di Cristo di Mel Gibson, Ocean’s Twelve, L’esorcista – La genesi, e Angeli e demoni con Tom Hanks. In questo lasso di tempo Antonini ricopre anche il ruolo di stunt coordinator per la commedia d’azione Avenging Angelo – Vendicando Angelo con Sylvester Stallone, il thriller The American con George Clooney e nelle produzioni italiane Non aver paura e Cemento armato.

Dal 2010 aumentano le collaborazioni internazionali e Antonini lavora come stuntman alle riprese in Italia del film Marvel Studios Avengers: Age of Ultron e collabora come controfigura a titoli di spicco come The Tourist, Operazione U.N.C.L.E., Zoolander 2, American Assassin e il remake di Ben-Hur, solo per citarne alcuni.

Il lavori più recenti lo hanno visto stunt coordnator per il Siberia di Abel Ferrara con protagonista Willem Dafoe; assistent stunt coordinator e controfigura per No Time to Die, l’ultimo Bond di Daniel Craig girato a Matera e stunt coordinator per l’Italia della commedia d’azione Red Notice con The Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds, il sequel Fast X con Vin Diesel e Jason Momoa, Indiana Jones e il quadrante del destino, ultimo “Indy” per Harrison Ford e Steven Spielberg, The Equalizer 3 – Senza tregua con Denzel Washington e la miniserie tv Ripley di Netflix.

Fonte: Repubblica / IMDb / Facebook