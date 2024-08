Indiana Jones: battuto all’asta il cappello di Harrison Ford e trailer “Gamescom” del nuovo videogioco Bethesda

Indiana Jones è ormai una immarcescibile icona del cinema e della cultura pop, e ogni elemento legato alle avventure dell’archeologo interpretato da Harrison Ford diventa materia prima da immaginario cinematografico come il costume che Ford indossava nei film e oggetto di scena come la frusta e il fedora, quest’ultimo cappello ormai diventato materia prima da collezionisti ed è proprio un collezionista che si è recentemente aggiudicato il cappello che Ford ha indossato sul set di Indiana Jones e il tempio maledetto.

Il cappello in questione risalente al 1984 è stato recentemente venduto all’asta presso Propstore per ben 630.000$. Questo “prezioso” oggetto di scena è stato realizzato dalla Herbert Johnson Hat Company di Londra ed è stato disegnato da Johnson con i costumisti del “Tempio maledetto” Anthony Powell e Joanna Johnston.

Questo cappello ha un design leggermente modificato rispetto al cappello visto ne I predatori dell’arca perduta e la casa d’aste afferma che “corrisponde a riprese cinematografiche, fotogrammi di produzione e filmati dietro le quinte di Ford nel villaggio ambientato in Sri Lanka, nell’inseguimento del carrello della miniera girato agli Elstree Studios e nella sequenza del fiume girata negli Stati Uniti. Il cappello è stato indossato anche dal defunto stuntman Dean Ferrandini”.

La descrizione del pezzo nel catalogo dell’asta:

Il cappello è fatto di feltro di coniglio color zibellino e presenta un nastro marrone scuro e una fascia antisudore in pelle con impresso il nome e l’indirizzo della Herbert Johnson Hat Company, nonché un’etichetta con la dicitura taglia 7 1/4 (taglia 59 europea). La fascia antisudore è notevolmente stampata con le iniziali “I J” in oro, una caratteristica applicata specificamente ai cappelli che Herbert Johnson ha realizzato per i tre capitoli originali della saga di Indiana Jones. Presenta anche alcuni residui di trucco nella parte anteriore della fascia antisudore. Lo stile, la posizione e le dimensioni delle marcature sono tutti coerenti con altri esempi autentici noti di cappelli fedora del Tempio maledetto.