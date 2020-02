Nel buio della Mente - A Head Full of Ghosts, Scott Cooper alla regia con Robert Downey Jr. produttore

Di Federico Boni martedì 18 febbraio 2020

Il romanzo sarà adattato dallo stesso Cooper, con l'attrice di C'era una volta a Hollywood protagonista.

Esploso undici anni fa in sala con Crazy Heart, e poi visto all'opera con Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace, Black Mass, Hostiles - Ostili e l'imminente Antlers, il talentuoso Scott Cooper adatterà per il grande schermo A Head Full of Ghosts, romanzo di Paul Tremblay arrivato in Italia con il titolo Nel buio della Mente, edito da Narrativa Nord.

Margaret Qualley (Once Upon a Time in Hollywood) sarà la protagonista della pellicola, prodotta da Robert Downey Jr. Parola di Deadline. Cooper firmerà anche la seneggiatura.

La trama? John Barrett, uomo concreto, di quelli che credono solo a ciò che si può vedere e toccare con mano. Ma, da quando Marjorie, la figlia quattordicenne, ha mostrato i primi sintomi di un grave disturbo mentale, John è disposto a credere a qualsiasi cosa pur di aiutarla a guarire. E, siccome finora nessuna terapia si è rivelata efficace, a John non resta che affidarsi a padre Wanderly, il quale è convinto che la ragazza non sia affatto malata, bensì posseduta e che perciò debba essere sottoposta a esorcismo. Inoltre padre Walderly ha preso contatto con un'emittente televisiva che vorrebbe filmare la famiglia Barrett e coprirebbe tutte le spese, comprese le parcelle mediche che John non può permettersi di saldare. John accetta. Sono passati quindici anni da allora, eppure tutti ricordano ancora l'ultimo episodio della Possessione, il controverso reality show che si era concluso con tre morti e un'unica sopravvissuta: Merry Barrett, che all'epoca aveva appena otto anni. Tutti lo ricordano, eppure nessuno sa cosa sia successo davvero quella notte. Per alcuni, è stata tutta in messa in scena. Altri pensano che il vero folle fosse John Barrett e che sia lui il colpevole della strage. Per fare luce sulla vicenda, la giornalista Rachel Nevil decide di intervistare Merry Barrett. Però, più Merry va avanti nel suo racconto, più Rachel si rende conto che riscostruire quella tragedia è come inoltrarsi lungo un cammino costellato di inganni, segreti e tradimenti. Un cammino in cui a ogni passo si rischia di perdersi negli oscuri recessi della mente umana…