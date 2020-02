Matrix 4: nuovo video dal set con il Neo di Keanu Reeves

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 febbraio 2020

Riprese in corso a San Francisco per Matrix 4 in arrivo nei cinema il 21 maggio 2021.

Riprese in corso in quel di San Francisco e un nuovo video dal set di Matrix 4 è stato pubblicato su Twitter. Dopo un recente video con il Neo di Keanu Reeves insieme alla Trinity di Carrie-Anne Moss ritratti in sella ad una moto, ora vediamo Reeves camminare da solo di notte sotto la pioggia con il suo inconfondibile spolverino e il più recente look alla "John Wick".

Oltre a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss che riprendono i loro ruoli precedenti, ci sono nuove aggiunte al film che includono l'Yahya Abdul-Mateen II di Aquaman che si vocifera potrebbe interpretare un giovane Morpheus, Jessica Henwick vista di recente nel thriller fantascientifico Underwater, ma più nota per il ruolo di Colleen Wing nella serie tv Iron Fist e il Neil Patrick Harris della sitcom How I Met Your Mother. Per quanto riguarda invece Hugo Weaving alias Agente Smith, l'attore ha spiegato in un'intervista che lui non ci sarà.

È un peccato, ma in realtà ho avuto questa offerta [per The Visit] e poi è arrivata l'offerta per Matrix, quindi sapevo che lo stavano facendo ma non avevo date. Pensavo di poter fare entrambe le cose e ci sono volute otto settimane per capire che le date avrebbero funzionato - quindi mi sono trattenuto dall'accettare [un ruolo in The Visit in quel periodo]. Ero in contatto con la [regista] Lana Wachowski, ma alla fine decise che le date non avrebbero funzionato. Quindi abbiamo coordinato le date e poi ha cambiato idea. Stanno andando avanti senza di me.

Matrix 4 arriverà nei cinema il 21 maggio 2021.

Another #KeanuReeves sighting in San Francisco! The movie star is in the Bay Area filming #Matrix4. https://t.co/fiuAyUz5Qi pic.twitter.com/Rm5WEOqbj2 — NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 18, 2020

Some more footage of #keanureeves on set of #Matrix4 in downtown SF pic.twitter.com/aVM1v4qQei — C Park (@17parkc) February 16, 2020

Keanu Reeves and Carrie-Anne Moss ride motorcycles on set of 'The Matrix 4' https://t.co/Ym0hhG76DG gallery of 14 photos #Matrix4 #keanureeves — Mr-Reeves News Blog (@mr_reeves_blog) February 18, 2020

