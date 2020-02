Bad Boys For Life: recensione e curiosità di "Bad Boys 3"

sabato 22 febbraio 2020

Will Smith e Martin Lawrence tornano in uno scoppiettante terzo film del franchise "Bad Boys" che non deluderà i fan della serie action di Michael Bay.

Bad Boys For Life aka Bad Boys 3 ha debuttato nei cinema italiani e il ritorno di Will Smith come Mike Lowrey e Martin Lawrence come Marcus Burnett è stato una piacevole sorpresa, un po' come ritrovare dei vecchi amici, non immuni aql tempo che passa, ma ancora capaci di generare risate, entusiasmo e un bel carico di piacevole nostalgia.

L'originale Bad Boys di Michael Bay, datato 2003, ha segnato una moderna tappa nel cosiddetto filone "buddy cop" lanciato negli anni ottanta da film come Arma Letale, 48 ore, Danko e Tango & Cash per poi arrivare a titoli più recenti come il Rush Hour con Jackie Chan e Chris Tucker che ha generato una trilogia.

L'influenza di Michael Bay, a bordo come produttore di questo terzo Bad Boys oltre ad interpretare un cameo (vedi curiosità sul film), si percepisce forte nella regia del duo belga Adil El Arbi & Bilall Fallah che hanno diretto in patria il crime Black e in seguito un paio di episodi della serie tv Snowfall. I due registi pescano a piene mani da un immaginario come quello "action" di stampo hollywoodiano che va da Arma Letale a Die Hard passando per Beverly Hills Cop, coreografando con estrema abilità scene d'azione di grande impatto visivo che strizzano l'occhio anche al cinema di John Woo.

Un Martin Lawrence visibilmente appesantito viene "pensionato" e munito di nipotino, e strizzando l'occhio al Danny Glover dei film di Arma Letale diventa complementare ad un Will Smith in gran forma a cui viene invece affidata la parte più "action". Lawrence con un repertorio di battute e gag che alleggeriscono la violenza nel film, accentua il lato comedy che sopperisce ad un plot fisiologicamente prevedibile, nonostante un discreto tentativo di colpo di scena nella parte finale, e ad una squadra di volenterosi giovani poliziotti ("AMMO") che fungono da spalla ai due protagonisti ma che non bucano lo schermo, tranne la fascinosa detective di Paola Núñez che è anche interesse amoroso del Mike di Will Smith, in una modalità che ricorda la Lorna Cole di Rene Russo in Arma Letale 3.

Bad Boys For Life schiva con furbizia il rischio di diventare un sequel fuori tempo massimo, diverte e coinvolge e non sfigura di fronte ai film precedenti sfruttando a dovere la sintonia tra i due protagonisti che bisogna ammettere resiste davvero bene al trascorrere del tempo.





