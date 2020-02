Evil Dead: Bruce Campbell accenna a riprese di un nuovo film entro l'anno

Di Pietro Ferraro lunedì 24 febbraio 2020

Bruce Campbell rivela che ci sono diversi progetti di Evil Dead in sviluppo.

I fan dei film di Evil Dead aka La Casa potrebbero avere presto un nuovo capitolo, almeno è ciò che si evince dalle dichiarazioni di Bruce Campbell. In una recente intervista a Horror Bound l'attore, che ha appeso fucile e motosega al chiodo, ha annunciato in veste di produttore potenziali riprese imminenti per un nuovo film di Evil Dead.

Campbell ha parlato di più film in arrivo senza Ash, e uno di questi progetti potrebbe iniziare le riprese entro l'anno.

Stiamo producendo altri film su Evil Dead. Forse uno entro la fine dell'anno. Sam Raimi ha scelto con cura il prossimo per creare un altro inquietante Evil Dead. Semplicemente non avrà Ash. Sì è forte. Ci sono altre storie da raccontare, sir.

Esempio perfetto del connubio low-budget e film di culto, l'originale Evil Dead - La Casa del 1981 racconta le vicissitudini di un quartetto di amici in vacanza in un’isolata baita che per errore evocano spaventosi demoni lovecraftiani. Nato dal cortometraggio "Within the woods", in seguito ampliato e poi pompato in 16 mm, Evil Dead girato da un giovanissimo Sam Raimi e alcuni compagni d’università con solo 350.000 dollari, omaggia i grandi cult horror degli anni’70 e lo scrittore Lovecraft con la sua personalissima mitologia demoniaca fatta di mostruose e invisibili divinità che nel film di Raimi, omaggiando anche il filone della possessione demoniaca, deformano mostruosamente i corpi di cui prendono possesso. Qui entrano in gioco gli effetti speciali in questo caso eccessivi, estremi e barocchi, curati dallo stesso Raimi e dall’amico Bart Pierce. i due riempiono lo schermo e ricoprono i poveri attori con litri di lattice e sangue finto, oltre a sciorinare arti amputati e teste mozzate. Da antologia la performance dell’attore Bruce Campbell che lancerà l'icona horror Ash Williams. Il franchise ha generato due sequel Evil Dead 2 - La Casa 2 e L’armata delle tenebre, un remake/reboot del 2013 con un cast ex novo senza Campbell, diretto da Fede Álvarez e prodotto da Raimi e una strepitosa serie tv Ash vs Evil Dead chiusa dopo tre stagioni con Campbell di nuovo nei panni di Ash Williams.

Fonte: Dread Central