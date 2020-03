Coronavirus, Cinema aperti solo se garantito un metro di distanza tra una persona e l'altra

Di Federico_40 mercoledì 4 marzo 2020

Cinema e teatri devono adeguarsi per contenere il diffondersi del virus COVID-19.

A causa dell'emergenza Coronavirus, un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte firmato nella tarda serata di oggi ha deciso forti restrizioni nei confronti di tutti i cinema d'Italia fino al 3 aprile 2020.



Come si legge nell’Art. 1 / b, “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le disposizioni del decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”.

Misure che riguarderanno sia i cinema che i teatri, decise allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, che prenderanno forma ufficialmente domani, per terminare tra un mese esatto. Questo significa che potranno aprire solo le sale che garantiranno una distanza minima di un metro tra uno spettatore e l'altro. Cavillo alquanto discutibile, perché non è chiaro chi dovrebbe/potrebbe controllare, una volta spente le luci, quel che avviene in sala. Nel dubbio, per altre 4 settimane il comparto cinematografico dovrà tirare la cinghia, adeguandosi alla vendita dei ticket a 'scacchiera'.

In questi ultimi 10 giorni l'intera filiera cinematografica nazionale ha pagato a durissimo prezzo lo scotto del Coronavirus, con centinaia di sale chiuse, crollo degli incassi, set sbarrati e uscite cinematografiche posticipate (007 in testa). La speranza, ovviamente, è che nei prossimi 30 giorni la situazione possa tornare alla normalità, in modo da riaprire i cinema nella loro completezza e far ripartire l'industria nazionale dell'audiovisivo.