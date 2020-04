Gucci: il film di Ridley Scott con Lady Gaga uscirà nel 2021

MGM ha acquisito il film sul delitto Gucci di Ridley Scott.

Il film basato sul delitto Gucci diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga è stato acquisito da MGM e arriverà nelle sale nel 2021.

Il progetto arriva dopo la sorprendente interpretazione di Lady Gaga nel remake A Star is Born che è valsa alla cantante una candidatura per la migliore attrice protagonista e un Oscar per la migliore canzone. Gaga in precedenza aveva interpretato dei piccoli ruoli in Machete Kills e Sin City - Una donna per cui uccidere.

THR riporta che MGM ha acquisito il film battendo in una battaglia di offerte sia Netflix che un altro canale streaming non identificato. MGM ha fissato una data di uscita del film al 24 novembre 2021.

"Questo progetto è stato a lungo un lavoro d'amore sia per me che per Ridley", aha dichiarto Giannina Scott, che produrrà con il marito Ridley tramite la Scott Free Productions. "La storia è così epica, la posta in gioco così alta e i personaggi così ben disegnati che eravamo determinati a portarlo sul grande schermo. Dire che siamo entusiasti di collaborare con Mike De Luca e il suo brillante gruppo cinematografico alla MGM è un eufemismo. Non vediamo l'ora di vederlo prendere vita l'anno prossimo".

Gucci sarà un crime investigativo scritto da Roberto Bentivegna e basato sul libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed" scritto da Sara Gay Forden e pubblicato nel 2001. Il libro è partito dall'omicidio per scavare nella storia familiare dei Gucci colma di conflitti, intrighi aziendali e un enorme flusso di denaro. Figlio di Rodolfo Gucci e dell'attrice Sandra Ravel, Maurizio Gucci era il nipote di Guccio Gucci. Dopo una laurea in giurisprudenza Maurizio inizia a lavorare per l'azienda di famiglia e dopo la morte di suo padre nel 1983, assume la direzione della società e licenzia lo zio Aldo, finito in carcere per evasione fiscale. Ereditato un patrimonio di oltre 800 miliardi di lire, nel 1993 vende le sue quote del gruppo alla Investcorp per 270 miliardi di lire.

Lady Gaga reciterà nel film nel ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci, condannata inizialmente a 29 anni di prigione come mandante dell'omicidio dell'ex marito poi ridotti e confermati a 26 in appello e cassazione.