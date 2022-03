Razzie Awards 2022, vincitori: “trionfa” Diana The Musical e Jared Leto peggior attore per House of Gucci

Festival e rassegne Oscar 2022: le previsioni di Cineblog sui vincitori degli Academy Awards

Come è consuetudine prima della cerimonia degli Oscar 2022 arriva la lista dei vincitori dei famigerati Razzie Awards 2022 che come le nomination hanno preannunciato vedono svettare Diana The Musical che si aggiudica ben 5 categorie tra cui peggior film, peggior attrice e peggior regista.

Per quanto riguarda la recitazione maschile, i Razzie Awards 2022 eleggono Lebron James peggior attore protagonista per Space Jam: New Legends, eletto anche peggior remake e un irriconoscibile Jared Leto peggior attore non protagonista per il ruolo di Paolo Gucci nell’House of Gucci di Ridley Scott, il film più snobbato degli Oscar 2022 che oltre a mancare la nomination a Lady Gaga, candidata invece per i Golden Globes, si prepara agli cerimonia di premiazione degli Academy Awards con una unica e striminzita candidatura per il miglior trucco e acconciatura.

A seguire trovate tutte le nomination e relativi vincitori dei Razzie Awards 2022 elencati per categorie.

PEGGIOR FILM

Diana The Musical (Netflix Version) – VINCITORE

Infinite

Karen

Space Jam: New Legends

La donna alla finestra

PEGGIOR ATTORE PROTAGONISTA

Scott Eastwood – Dangerous

Roe Hartrampf (come il Principe Carlo) – Diana The Musical

LeBron James – Space Jam: New Legends – VINCITORE

Ben Platt – Dear Evan Hansen

Mark Wahlberg – Infinite

PEGGIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Amy Adams – La donna alla finestra

Jeanna de Waal – Diana The Musical – VINCITORE

Megan Fox – Midnight In The Switchgrass

Taryn Manning – Karen

Ruby Rose – Vanquish

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Amy Adams – Dear Evan Hansen

Sophie Cookson – Infinite

Erin Davie (As Camilla) – Diana The Musical

Judy Kaye (contemporaneamente per la Regina Elisabetta & Barbara Cartland) – Diana The Musical – VINCITORE

Taryn Manning- Every Last One Of Them

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ben Affleck- The Last Duel

Nick Cannon- The Misfits

Mel Gibson- Dangerous

Gareth Keegan (come James Hewitt, il nerboruto addestratore di cavalli) – Diana The Musical

Jared Leto – House Of Gucci – VINCITORE

PEGGIORE INTERPRETAZIONE DI BRUCE WILLIS IN UN FILM DEL 2021

Bruce Willis – American Siege

Bruce Willis – Apex

Bruce Willis – Cosmic Sin – VINCITORE

Bruce Willis – Deadlock

Bruce Willis – Fortress

Bruce Willis – Midnight In The Switchgrass

Bruce Willis – Out Of Death

Bruce Willis – Survive The Game

PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Ogni Goffo Membro del Cast & Ogni penoso Cantato (O Coreografato) Numero Musicale – Diana The Musical

LeBron James & ogni Personaggio dei Cartoni Warner Cartoon (Prodotto Time-Warner) Quando dribblano su Space Jam: New Legends – VINCITORE

Jared Leto & la sua Faccia con 5 Chili di Lattice, Il suo Abbigliamento da Sfigato o il suo Accento – House Of Gucci

Ben Platt & e ogni altro Personaggio che pensa sia normale recitare come Platt cantando 24 su 24, 7 giorni su 7 – Dear Evan Hansen

Tom & Jerry (aka Grattachecca & Fichetto)- Tom & Jerry The Movie

PEGGIOR REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL

Karen (Involontario Remake di Crudelia De Mon)

Space Jam: New Legends – VINCITORE

Tom & Jerry The Movie

Twist (Remake Rap di Oliver Twist)

La donna alla finestra (Scopiazzatura di La finestra sul cortile)

PEGGIOR REGISTA

Christopher Ashley- Diana The Musical – VINCITORE

Stephen Chbosky- Dear Evan Hansen

”Coke” Daniels / Karen Renny Harlin- The Misfits

Joe Wright- La donna alla finestra

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Diana The Musical – VINCITORE

Karen

The Misfits

La donna alla finestra