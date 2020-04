Universal Pictures e LEGO Group siglano un accordo per nuovi film

Di Pietro Ferraro venerdì 24 aprile 2020

In arrivo nuovi progetti cinematografici del franchise Lego parte di una nuova partnership con Universal.

Donna Langley (presidente della Universal Filmed Entertainment Group) e Jill Wilfert (responsabile della divisione LEGO Group) hanno annunciato la firma di un contratto esclusivo di cinque anni per sviluppare nuovi franchise cinematografici.

La nuova partnership tra le due società prevede che Universal Pictures svilupperà, produrrà e distribuirà nelle sale film basati su proprietà intellettuali e concept originali di LEGO Group.

In base all'accordo Jill Wilfert sarà produttore di tutti i progetti sviluppati e distribuiti da Universal, con Dan Lin e Jonathan Eirich di Rideback che saranno produttori insieme a Wilfert nei futuri progetti basati su franchise LEGO.

L'impegno di Universal nella narrazione unica di voci diverse rende lo Studio il partner perfetto mentre LEGO Grouo entra in questa nuova fase del cinema. Donna e l'intero team della Universal portano un senso di meraviglia e immaginazione che condividiamo e non vediamo l'ora di eseguire la nostra visione condivisa. Jill Wilfert

Il franchise cinematografico LEGO è stato lanciato nel 2014 con The LEGO Movie (468 milioni di dollari nel mondo) dei registi Phil Lord e Christopher Miller, seguito dagli spin-off LEGO Batman - Il film (312 milioni) diretto da Chris McKay e LEGO Ninjago - Il film (123 milioni) diretto da Charlie Bean e il sequel The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura (192 milioni) diretto da Mike Mitchell

Il sistema di gioco LEGO offre alle persone la possibilità di costruire mondi e creare storie che portano in ogni fase della loro vita. Collaborare con un marchio così iconico che rimane rilevante e in costante evoluzione consente la creatività nella narrazione. Siamo entusiasti di iniziare a costruire il prossimo capitolo dei film LEGO insieme a Jill e al team LEGO mentre continuano ad ispirare curiosità e innovazione. Donna Langley

Precedenti collaborazioni tra Universal Pictures e LEGO Group hanno incluso progetti d'animazione come lo speciale televisivo in due parti LEGO Jurassic World: The Secret Exhibit e la serie tv in 13 episodi LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar.

Fonte: Deadline