Goonies 2: Adam F. Goldberg ha una sceneggiatura e la proporrà a Richard Donner

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 aprile 2020

Il creatore della serie tv "I Goldberg" ha scritto una sceneggiatura per un sequel del classico "I Goonies".

Dopo la recente reunion in video e per beneficenza del cast e realizzatori del classico I Goonies, all'incontro hanno partecipato anche Richard Donner, Chris Columbus e Steven Spielberg rispettivamente regista, sceneggiatore e produttore del classico anni ottanta, ora via Twitter arriva un messaggio di Adam F. Goldberg che afferma di avere una sceneggiatura pronta per il tanto chiacchierato Goonies 2.

Goldberg dice nel tweet che incontrerà presto Richard Donner per presentare al regista la sua idea e per provare che non sta scherzando condivide anche un'immagine del copione dal titolo The Goonies II: Never Say Die.

Ho rivaleggiato con Josh Gad come fan supremo de I Goonies. Negli ultimi 9 anni ho scritto segretamente una PARTE 2 per divertimento. È il mio capolavoro. Avevo anche un'importante incontro in programma con Richard Donner ... annullato a causa del blocco! THE GOONIES 2 accadrà quando la vita riprenderà. Lo prometto.

Durante la recente reunion Steven Spielberg sembrava voler mettere una pietra sopra un eventuale Goonies 2.

Chris [Columbus], Dick e io, e Lauren [Shuler Donner], abbiamo avuto molte conversazioni al riguardo. Ogni due anni ci viene in mente un'idea, ma poi non regge. Fino a quando non lo facciamo, le persone dovranno solo guardare questo [livestream] cento volte!

Goldberg sembra la persona più adatta per rendere giustizia al Goonies originale per cui ha una vera e propria venerazione, tanto che nella sua meravigliosa serie tv I Goldberg c'è un episodio della prima stagione interamente dedicato a "I Goonies" dal titolo Goldbergs Never Say Die! (I Goldberg non si arrendono mai), che è anche il sottotitolo della sceneggiatura di Goldberg. Tanto per testarne il livello di "nerditudine" segnaliamo che Goldberg ha scritto anche la sceneggiatura di Fanboys, episodi per Voltron Force, Breaking In e Schooled (spin-off de "I Goldberg") e prodotto la serie tv Community, il film fantascientifico The Last Scout - L'ultima Missione e i documentari Ghostheads - Acchiappafantasmi, The New 8-bit Heroes, 30 Years of Garbage: The Garbage Pail Kids Story e gli imminenti Dungeons & Dragons: A Documentary e Documentary for the Recently Deceased sul classico Beetlejuice di Tim Burton.







I rival @joshgad as ultimate fan of #TheGoonies. For the last 9 years I’ve been secretly writing PART 2 for fun. It’s my masterpiece. I even had a big meeting scheduled with Richard Donner… canceled 'cause of the lockdown! THE GOONIES 2 WILL happen when life resumes. Promise!!! pic.twitter.com/sBxgaDHjg0

— Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) April 27, 2020

